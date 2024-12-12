拜登批准國安備忘錄 對抗「惡霸四國」

拜登 總統11日搶在川普班師回華府之前，批准國家安全備忘錄，其中描述中國、伊朗 、北韓、俄國 加強合作，堪稱「惡霸四國」，旨在為新政府提供路線圖；備忘錄為機密文件，因內容敏感故不公開；消息人士稱備忘錄不擬「框限」川普新政府，用意是協助新政府打造戰力，形塑政策、面對最難應付的敵國。

美聯社報導，拜登政府官員夏季便開始制定備忘錄，內容有四項廣泛建議：改善聯邦政府跨部會合作、加速與盟友分享「惡霸四國」(CRINK，China,Russia, Iran,North Korea)的情資、校準美國政府動用制裁等經濟工具而發揮最大效力、加強戰備以管理面對四國同時發生危機。

多年來美國一直關切四國之間的合作；而且俄國2022年入侵烏克蘭以來，四國已升高合作。官員們指出，俄國變得更受世上大多國家、地區所孤立，於是轉向伊朗求助無人機與飛彈；由北韓取得砲彈、飛彈、甚至數千部隊到庫斯克(Kursk)地區抵禦烏國攻勢；由中國，俄國取得軍民兩用的組件，維持軍事工業基礎得以運轉。

俄國的回報是送戰鬥機給伊朗，另協助德黑蘭當局提升飛彈防禦及太空科技。

北韓則由俄國收到迫切需要的燃料及資金，而助其打造製造業及軍事戰力，官員們表示俄方「事實上已承認北韓為核武國家」。

中國則受益於俄國的技術竅門，兩國致力強化軍事科技合作，聯合巡邏北極區。

路透(Reuters)報導，拜登官員指出，惡霸四國的合作有侷限，例如俄國、伊朗就力有未逮，沒能協助敘利亞前總統阿塞德(Bashar al-Assad)，以至於阿塞德7日遭推翻。此一局勢或多或少讓中國省思自己想見到怎樣的未來世局，判定自己要不要全力投入四方結盟。

拜登與川普的世界觀差異甚大，但即將下台或上台的政府官員都表示，政權交接期間，雙方就國家安全問題試著合作。官員表示，美國目前身處的世界裡，敵對國家、競爭對手彼此學習非常快。