美軍在關島攔截飛彈 首度測試成功 防禦能力重要里程碑

美國在關島外海測試成功攔截一枚中程彈道飛彈。(路透)

美國10日首次在關島外海成功測試攔截一枚中程彈道飛彈 ，此舉標誌著關島防禦能力的重要里程碑。分析家評論，如果台海爆發衝突，關島將是美國展開行動的唯一可靠地點。

美國在西太平洋的領土關島是戰略軍事前哨，與華府潛在對手中國的距離比美國任一州都近。

路透社報導，一名美國國防官員表示：「我們必須有能力嚇阻中國襲擊美國主權領土。無論我們在關島部署何種能力，目標都是保衛國土。」

未來十年，美國政府計畫在關島周邊16處地點部署飛彈防禦系統，使用美國武器庫最精良硬體，包括標準3型Block IIA(SM-3 Block IIA)與標準6型(SM-6)防空飛彈、愛國者3型增程型飛彈(Patriot PAC-3 MSE)、終端高空防衛系統(THAAD)，以及新型先進雷達AN/TPY-6、短程防空系統「間接砲火防護能力」(Indirect Fire Protection Capability)。

路透社對20多名分析人士、政府官員、公民領袖、美國高階軍官與技術專家進行的訪談、計畫書和預算 文件顯示，關島防禦計畫是在刀鋒上求取平衡：增加中國策畫行動的難度，同時避免讓關島變成飛彈靶心。

關島防禦系統計畫目前打算定期進行測試，每年最多兩次，以評估飛彈、雷達和控制系統是否運作無虞。

安德森空軍基地(Andersen Air Force Base)位於關島，其跑道可供美國最重型軍機起降，包含可搭載核武的B-52和B-2轟炸機。

根據第36彈藥中隊，該基地也有美國空軍最大彈藥儲存庫，存放多達約900萬公斤的炸藥。

一名不願具名的高階國防分析師談到：「我們試圖從美國本土向印太司令部(INDOPACOM)運輸的任何東西，都會先抵達關島。在台海或南海爆發衝突的情境下，關島是我們採取行動的唯一可靠地點。」

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)的趙通表示，中國軍事決策者很清楚關島的重要性，且人民解放軍 擁有大量武器儲備可用以襲擊關島。

中國最有可能選擇用彈道飛彈打擊關島，北京有兩種傳統飛彈可用：東風26(DF-26)和東風27(DF-27)。

另一更棘手問題則在於：如果中國對關島發動全面攻擊，飛彈防禦系統是否還有用處？

關島太平洋島嶼安全中心(PCIS)主管貝蒂斯(Leland Bettis)說：「若中國認真要拿下關島－－如果亞洲爆發戰爭，我認為他們就得這麼做－－我不認為防空和飛彈防禦系統有何價值。」