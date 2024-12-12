接手股價3美元…蘇姿丰率超微翻身獲選「時代」最佳CEO

人工智慧晶片大廠超微董事長暨執行長蘇姿丰因帶領超微振衰起敝，被「時代雜誌」評選為2024年度最佳執行長。(取自「時代」雜誌網站)

美國「時代雜誌」(TIME)評選人工智慧(AI )晶片 大廠超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰 (Lisa Su)為2024年度最佳執行長，凸顯她作為AI時代代表性人物的成就。

時代雜誌說，超微是全球頂尖的中央處理器(CPU)晶片大廠之一，這些晶片為個人電腦和資料中心提供動力，這個存放伺服器的龐大倉庫支撐谷歌、Meta、亞馬遜和微軟等科技巨擘的運作。

超微目前的主力產品為繪圖處理器(GPU)，這項產品早期主要用於遊戲顯示卡，現在成為ChatGPT等AI程式的專用晶片。近年來，超微晶片市占快速竄起，時代雜誌剖析很大程度上要歸功於蘇姿丰的領導。

蘇姿丰十年前接任超微執行長時，超微股價還只在三美元上下，在資料中心晶片市場的占有率也極低，但蘇姿丰以卓越領導力，帶領超微振衰起敝，並乘著AI熱潮將公司推向新高度。

時代雜誌報導，2022年，超微市值首度超車競爭對手英特爾，超微股價一度達到140美元，十年來飆漲了近50倍。

哈佛大學商學院也開始將蘇姿丰對超微的管理作為個案研究進行教學；美國半導體產業歷史學家、「晶片戰爭」(Chip War)作者米勒(Chris Miller)說：「是現代美國商業史上最偉大的翻身故事之一。」

認識蘇姿丰的人形容，她是一位精明的戰略家，樂於投資培養人才，也會淘汰未善盡本分的人。蘇姿丰接受時代雜誌訪問時說：「我不相信有人天生就是領導者，領導者都是培訓出來的。」

蘇姿丰會在周末主持會議，希望在晨間電話會議中討論午夜後發出的冗長文件細節，也經常到實驗室親身參與產品測試。科技業分析師、曾任超微高階主管的穆黑德(Patrick Moorhead)說，這種雷厲風行的風格可能不適合所有人，且會讓那些達不到標準的人很難在公司生存。