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旗下執行長遭殺 聯合健康集團股價暴跌 市值蒸發450億

編譯潘勛／綜合報導
涉案26歲槍手孟喬內9日在賓州落網後，被單獨關在阿圖拉警局囚室。(美聯社)
涉案26歲槍手孟喬內9日在賓州落網後，被單獨關在阿圖拉警局囚室。(美聯社)

醫保巨擘聯合健康集團(United Health Group)自旗下聯合健保公司執行長湯普森(Brian Thompson)遭行刺身亡的前一天直到10日，股價暴跌，目前市值已蒸發約450億元；湯普森遇刺吸引國際廣泛關注，包括挑剔美國醫保產業的本質、不受歡迎的舉措，另對聯合健康集團的貪婪感到憤怒。

每日郵報(Daily Mail)報導，分析師指出，聯合健康集團失去湯普森這位外界觀感頗佳的執行長，可能是股價暴跌的原因。但雖說湯普森橫死，聯合健康集團卻被迫要對抗潮水般湧至的負面批評。

據說湯普森批准使用「惡意」的人工智慧(AI)系統，而致拒絕給付九成病患，而且特別針對老年人。成千上萬美國人譴責該公司置牟利於客戶健康之上，另外聯合健康象徵了獲利至上的醫療保險業的一切弊病。

但是證券分析師溫德利(David Windley)表示，湯普森身亡以來，聯合健康集團股價重挫「似乎名不正言不順」，槍殺案讓人不寒而慄，社媒平台上的反應更是不人道。他另對客戶表示，雖然醫保產業受到新的檢視，但要實施「法規掃蕩」並不可能。

湯普森遇刺翌日，聯合健康的業界對手藍十字藍盾(BlueCross BlueShield)宣布一項遭訾議的政策，宣稱病人接受麻醉動手術，其金額要設上限。但過一天，該公司便撤回那項政策。

前華盛頓郵報記者羅倫茲(Taylor Lorenz)回應時，把藍十字藍盾公司的執行長姓名及照片分享出來，顯然想鼓動線上暴動；她寫道，「人們不禁好奇，為何大家要這些執行長去死」。

羅倫茲還寫道，人們大有理由仇視健保公司的執行長們，原因在他們要為無數無良的死亡、受苦負起責任；她雖反對死亡及苦痛，但點出醫保體制弊病百出、讓此體制能這麼做的人，自己認為是好事。

刺殺湯普森的嫌犯孟喬內(Luigi Mangione)9日晨在賓州落網後，10日下午在引渡法庭過堂，他抗拒把他遣返紐約，面對二級謀殺罪的指控。他被拒絕交保，另被拍到綁縛著上法院，他咆哮說自己被控告是在「汙辱美國人民」。

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