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麥當勞助逮聯合健保CEO命案兇嫌卻收負評 Google幫刪除

編譯陳韻涵、季晶晶／綜合報導
涉案槍手孟喬內9日在這家位於賓州賓州阿爾圖市的麥當勞店內用餐時落網。(路透)
涉案槍手孟喬內9日在這家位於賓州賓州阿爾圖市的麥當勞店內用餐時落網。(路透)

聯合健保(UnitedHealthcare)執行長命案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)9日在賓州落網，賓州麥當勞顧客及店員建功；支持孟喬內的民眾在孟喬內被捕的麥當勞刷負評，但Google基於違反政策及操縱內容的理由，主動刪除惡意評論。

「今日美國報」(USA Today)報導，賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)9日在記者會上表揚緝兇英雄，他說：「我首先要感謝賓州同胞，他們今天扮演了英雄的角色。」

夏皮羅表示，一位賓州居民在麥當勞認出嫌犯，提醒店員並通報警方。

警方9日上午9時14分左右接到電話，稱一名可疑男子出現在當地麥當勞，此人的特徵與湯普森命案通緝犯相符。

聯合健保執行長湯普森(Brian Thompson)4日遇害，地方、州和聯邦當局費時數日緝凶，直到9日接獲線報才在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞逮到人。

賓州警方公布照片顯示涉案槍手孟喬內9日在麥當勞吃早點時，被警方逮捕，警方要求他取...
賓州警方公布照片顯示涉案槍手孟喬內9日在麥當勞吃早點時，被警方逮捕，警方要求他取下口罩，進行辨識。(美聯社)

賓州警方表示，一名顧客在用餐時發現了孟喬內，隨即提醒麥當勞員工。

當局未公布發現孟喬內的顧客姓名，也沒有公布通知當局的麥當勞員工姓名。

根據警方的刑事控告書，當時孟喬內正在使用筆電，警員要求他拉下藍色醫用口罩後，便確認他是槍擊案嫌疑人。

警員問他最近是否去過紐約，孟喬內靜默卻開始發抖。

阿爾圖納警察局的史沃普(Derek Swope)說：「這確實引發嫌疑人的身體反應，他並未直接回答問題，但光是這樣就已經解釋了許多疑問。」

孟喬內落網時，身上被搜出疑似犯案工具的3D列印槍、消音器與多張假證件；他被控五項罪名，不得保釋，過往前科只有在夏威夷擅闖歐胡島(Oahu)的一座瞭望台。

這起謀殺案意外引爆民眾對健保的挫折感，因為保費不斷上漲，且許多人申請健保給付遭拒。

賓州州長夏皮羅(中)9日在記者會上表揚緝兇英雄。(路透)
賓州州長夏皮羅(中)9日在記者會上表揚緝兇英雄。(路透)

這宗案件的政治意涵讓部分同情孟喬內的民眾，以大量與業務無關的負評及一星評價「狂轟濫炸」這間麥當勞，如「餐廳廚房有老鼠，會讓你生病，而你的保險不會賠」，使其評價只有一顆星。

搜尋引擎Google 9日刪除該餐廳的負評和一星評價，Google發言人發出聲明表示，「這些評論違反我們的政策，已被移除。」

Google的評價政策要求評論「反映某地或企業的真實體驗」，「從多個帳號張貼以操縱某地或企業評分的內容」將被移除。

孟喬內 麥當勞 賓州

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