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T恤、棒球帽…電商仿槍案標語商品 警：孟喬內非英雄

記者顏伶如／綜合報導
落網的涉案槍手孟喬內10日被押送到賓州布萊爾郡法院時，向媒體狂喊。(美聯社)
落網的涉案槍手孟喬內10日被押送到賓州布萊爾郡法院時，向媒體狂喊。(美聯社)

聯合健保(UnitedHealthcare)50歲執行長湯普森(Brian Thompson)4日清晨在曼哈頓酒店外遭槍擊後送醫不治，調查人員在案發現場找到的彈殼上，有著「拒絕」(deny)、「辯護」(defend)、「取證」(depose)三字，代表保險業者被批評常用來拒絕給付的手段。華盛頓郵報10日報導，印有「Deny, Defend, Depose」字樣的T恤、棒球帽、玻璃杯、水壺、聖誕毛衣等商品，過去幾天出現在亞馬遜(Amazon)、eBay、Etsy、Temu等電商平台，TikTok Shop銷售區9日也有標語T恤。

26歲兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)9日早晨在賓州落網，行凶動機仍由檢警調查中，但「拒絕」、「辯護」、「取證」三字已經成為網路電商的最新賣點。以亞馬遜網站為例，印有「Deny, Defend, Depose」標語的T恤，8日下午單價為24.55元，標語汽車貼紙則為6.99元，產品介紹寫著可以「送給阿姨」的標語酒杯售價12.59元。亞馬遜接到華盛頓郵報記者採訪要求之後，與「Deny, Defend, Depose」字樣有關的商品便遭下架。亞馬遜說，這些商品違反平台規定。

第三方賣家Chudly.com表示，印有「Deny, Defend, Depose」標語的帽子單價24.99元，在亞馬遜網站總共賣出6頂，但8日晚間接到產品已遭下架的通知。賣家表示，帽子已經印好，會出貨給下單顧客，接下來將在Etsy網站繼續販賣。

國家廣播公司(NBC)報導，Etsy、TikTok Shop、eBay、Redbubble有100多項與湯普森槍擊案有關的商品，甚至包括假子彈、聖誕飾品，單價從2.99元到超過70元的毯子都有。一名賣家受訪時說，打算把銷售所得捐給協助民眾付醫藥費的慈善團體。

孟喬內被某些網友喻為「英雄」，警方則說兇嫌自以為「替天行道」。賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)表示，殺人犯沒被譴責反而被稱讚，「令人極為憂心」。

亞馬遜 孟喬內 華盛頓郵報

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