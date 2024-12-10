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學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

霍曼：大規模驅逐明年1/21啟動 首執行地點在芝城

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

編譯盧思綸／即時報導
涉嫌槍殺聯合健保公司執行長的兇嫌孟喬內10日出席聽證會前失控怒吼。(路透)
涉嫌槍殺聯合健保公司執行長的兇嫌孟喬內10日出席聽證會前失控怒吼。(路透)

涉嫌槍殺聯合健保公司執行長的兇嫌孟喬內（Luigi Mangione）10日在賓州出席聽證會前，在庭外失控大吼「脫離現實、侮辱美國人智商」，他的辯護律師會後透露，將爭取不被引渡回紐約受審，不過紐約州長已聲明將同意強制引渡；而目前孟喬內的確切犯罪動機依然不明。

26歲孟喬內涉嫌在紐約曼哈頓街頭槍殺聯合健保公司執行長湯普森（Brian Thompson），在賓州一家麥當勞被抓時起出槍械和假證件，目前被控五項罪名；曼哈頓檢方當日也提出謀殺等罪起訴。

聽證會期間，孟喬內申請保釋被拒絕，將返回賓州監獄繼續羈押，同時處理抗議引渡的程序。衛報引述紐約時報表示，這個過程可能需要數天，甚或一個月以上。

不過，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）已聲明將批准曼哈頓檢方請求，簽署強制引渡令，「確保受審與究責」。

而孟喬內出席聽證會前的身影也被媒體拍到，他身穿橙色囚服、戴著手銬。影片顯示，他被員警帶入法庭時大吼，「這完全脫離現實，對美國人的智商和真實經歷是一種侮辱！」

衛報描述，檢警正在拼湊孟喬內的背景，了解他的犯罪動機，其中一個調查重點是，他似乎童年便飽受慢性背痛困擾，調查人員可能會探討他是否因病情被拒保而萌生殺意。

孟喬內 曼哈頓 賓州

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