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反制美國？中國對Nvidia反壟斷調查 疑有關違反邁絡思收購案

記者黃雅慧／綜合報導
輝達(Nvidia)遭中國市場監管單位以涉反壟斷法進行立案調查。(路透)
輝達(Nvidia)遭中國市場監管單位以涉反壟斷法進行立案調查。(路透)

中國市場監管總局9日宣布，對美國AI晶片龍頭輝達(NVIDIA，又譯英偉達)以涉嫌違反反壟斷法進行立案調查。

中國央視報導，輝達涉嫌違反「中華人民共和國反壟斷法」及「市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達(輝達)公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告」(市場監管總局公告〔2020〕第16號)，市場監管總局依法對輝達開展立案調查。

華爾街股市4大指數9日全部收跌。道瓊工業指數下跌240.59點或0.54%，收44401.93點。史坦普指數下挫37.42點或0.61%，收6052.85點。那斯達克指數挫跌123.08點或0.62%，收19736.69點。費城半導體指數下滑42.46點或0.84%，收5018.84點。

據了解，中國市場監管總局2020年4月有條件批准輝達收購以色列Mellanox(邁絡思)公司，獲批時有限制條件，包括在中國市場銷售輝達GPU加速器與邁絡思高速網絡互聯設備時，不得以任何方式強制進行搭售；要依據公平、合理、無歧視原則向中國市場繼續供應輝達GPU加速器、邁絡思高速網絡互聯設備和相關軟體、配件等七個要件。以保護在中國市場上限制競爭。

中國官方沒有說明輝達違反反壟斷法的內容，但外界預期可能是輝達違反邁絡思收購案的附加條件有關，例如強制搭售產品。

輝達今年第三季來自中國資料中心收入增長，但作為整體資料中心收入的比例仍低於出口管制實施前的水平。若合計顯示卡營收，則近四季在中國地區營收占比為11.9%，最新一季為15.4%。

在全球GPU市場，輝達近乎一枝獨秀，資料中心GPU在2023年市占達98%；在獨立顯卡遠遠領先競爭對手英特爾和超微，據Jon Peddie Research今年第二季統計資料顯示，輝達獨立顯卡市占率達88%。也因此，近年來引來歐盟、美國、英國、中國和韓國監管機構的監管審查。

輝達目前同時面臨來自歐美的反壟斷監管挑戰，愛集微報導，知情人士稱，歐盟反壟斷監管機構正詢問輝達競爭對手和客戶，輝達是否將其產品捆綁一起搭售，可能為其帶來不公平優勢。

輝達對前述指控回應，支持客戶的選擇，也支持市場全面競爭。「我們的產品是同類中最好的，這一點站得住腳。我們支持開放的產業標準，使我們的合作夥伴和客戶能在廣泛領域使用我們的產品。」

美國在9月宣布對輝達反壟斷調查，此外法國反壟斷監管機構已開始調查輝達，並準備對該公司提出指控。

華爾街日報9日報導，中國不會沉默面對連串貿易制裁，但川普新政府是否願意協商，現在還是未知數。

華爾街日報引述業界人士說法報導，中國動作旨在向美國傳達，不會沉默面對貿易與科技制裁，特別是回應總統當選人川普下月即將就任，可能對中國展開連串行動。

輝達 華爾街 歐盟

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