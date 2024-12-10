涉槍殺聯合健保CEO 26歲兇嫌賓州麥當勞落網 以5罪羈押

26歲槍手嫌犯孟喬內9日落網後刑事照。(路透)

涉嫌殺害聯合健保執行長湯普森(Brian Thompson)的26歲兇嫌孟喬內 (Luigi Mangione)於9日晚在賓州法院過堂，被控無證持槍、偽造文件、向當局提供虛假身分信息、以及持有「犯罪工具」等五項罪名；法官駁回保釋。被捕當時他正在麥當勞 用餐，被員工認出後報警，他攜帶了四張假身分證、一把帶有消音器的幽靈槍及一本手寫宣言，其中寫道：「這些寄生蟲是自作自受(These parasites had it coming)」。

手寫宣言批「寄生蟲」

警方表示，孟喬內於9日早晨搭乘灰狗巴士(Greyhound)抵達賓州阿爾圖(Altoona)市，進入當地一家麥當勞用餐。餐廳員工認出他與警方發布的嫌犯照相似，即刻報警。警方趕到時，孟喬內向他們出示了一張新澤西州的假證件，證件上寫著「Mark Rosario」，但照片卻是他本人。經過調查，警方發現這張假證曾在犯案前，被兇嫌用來登記入住紐約市 上西區的一家青年旅舍。

身上面具與監控相似

孟喬內在被捕時身上還攜帶四張假證、一把幽靈槍、一本手寫宣言以及面具，槍枝與兇案中所使用的武器相符，面具也與監控畫面中嫌犯所佩帶的相似。紐約市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，這把幽靈槍能發射9毫米子彈，裝有消音器，可能是使用3D打印機所製造的。

紐約市警總局副局長9日趕到賓州艾特同那警局，協助辦案，帶回在湯普森命案涉嫌重大的26歲孟喬內。(美聯社)

對醫療體系充滿憤怒

消息人士表示，孟喬內是一位「反資本主義者」，對美國的醫療體系充滿憤怒，並反對大型石油公司，對氣候危機抱有同情。他的動機可能與美國醫保行業是如何對待他生病的親戚或他自己有關。在他手寫的兩頁半宣言中，他提到搶手是單獨行動，且「自籌資金」，並引用了已故「炸彈客」卡辛斯基(Ted Kaczynski)的言論。卡辛斯基曾在近20年間通過安放致命炸彈威脅全國，直到1996年被捕。