謀殺聯合健保CEO的凶嫌落網地 麥當勞遭惡意負評狂轟

賓州一家麥當勞餐廳因為是凶嫌落網地，被網友留下Google大量負評及其一顆星評價。(歐新社)

搜尋引擎Google周一（9日）刪除了賓州一家麥當勞 餐廳的大量負評及其一顆星評價。這家餐廳是上周三聯合健保公司執行長湯普森（Brian Thompson）街頭遇害案凶嫌落網的地方。

被控謀殺湯普森的是長春藤名校賓大軟體工程系畢業的26歲孟喬內 （Luigi Mangione），遭警方追捕五天後，他在賓州阿圖納市的一家麥當勞被顧客認出來，提醒員工報警。

這起謀殺案意外引爆美國人的挫折感，根據最近的數據，他們申請健康保險 理賠遭拒以及保費漲價都有上升趨勢。

因此案的政治意涵，部分同情孟喬內的民眾以大量與業務無關的負評「狂轟濫炸」這家麥當勞，例如「餐廳廚房有老鼠，會讓你生病，而你的保險不會賠」，使其評價只有一顆星。

孟喬內在抱持反資本主義觀點或對美國醫療保健行業不滿的族群裡，引發出一股病態的欽佩浪潮。網路平台X和TikTok上已出現一些影片，有人作出與孟喬內犯案時相同的服裝打扮。

羅格斯大學網路傳染研究所資深顧問高登伯格說，「凶嫌變成迷因，讓對醫療保健行業的廣泛不滿和黑色幽默，轉變為對有針對性的暴力表達支持。」

對於移除麥當勞一星評價與負評，Google發言人發出電郵聲明說：「這些評論違反了我們的政策，已被移除。」該政策要求評論「應反映在某地或某家企業的真實體驗」，「從多個帳號張貼以操縱某地評分的內容」將被移除。