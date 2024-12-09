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涉殺CEO嫌犯遭盤查時發抖 友稱他脊椎術後疏遠親友

編譯盧思綸／即時報導
警方10日公佈槍手曼吉奧入獄照。(美聯社)
警方10日公佈槍手曼吉奧入獄照。(美聯社)

美國聯合健保公司執行長湯普森日前在街頭遭行刑式槍殺，紐約警方9日證實將26歲孟喬內（Luigi Mangione）列為重大嫌疑人。外媒紛紛起底孟喬內的背景，他不僅是常春藤名校高材生，出身巴爾的摩富有的房地產家族，他在一份手寫宣言中怒嗆醫保公司是「寄生蟲罪有應得」。

紐約時報報導，警方9日接獲民眾檢舉，在賓州阿爾圖納（Altoona）一家麥當勞逮捕孟喬內。根據警方的刑事控告書，當時孟喬內正在使用筆電，被員警要求拉下藍色醫用口罩後，被認出是槍擊案嫌疑人。

員警問他最近是否去過紐約，孟喬內變得安靜，開始發抖。他身上被搜出疑似犯案工具的3D列印槍枝、消音器、與多張假證件。目前他被控5項罪名，不得保釋。過去他僅有的犯罪記錄是被指控在夏威夷擅闖歐胡島一座瞭望台。

警方在孟喬內身上找到一份手寫宣言，提到聯合健保公司。資深執法人員透露，宣言文中譴責醫療保健公司看重利益、忽略民眾，更寫道「這些寄生蟲罪有應得」。但他也表示，「我為造成的任何紛爭和創傷感到抱歉，但這是不得不做的事」。

紐時指出，孟喬內曾就讀巴爾的摩、學費昂貴的吉爾曼高校（Gilman School），也加入學校運動校隊，對開發遊戲有濃厚興趣。高中自學寫程式，之後還與朋友創立遊戲開發公司Approar Games。

2016年更代表畢業生致詞，隨後進入常春藤聯盟之一的賓州大學工程學系，創立遊戲開發俱樂部，還加入兄弟會，是系上學術榮譽學會成員；之後取得賓州大學碩士學位。2019年加入史丹佛大學一項大學先修課程研究計畫，並擔任主要顧問。

孟喬內曾在知名電子遊戲公司Firaxis Games實習，之後在洛杉磯數位市場新創TrueCar擔任數據工程師。TrueCar表示，他在2023年已經離職。

孟喬內的家族持有不動產和連鎖高級康復中心而十分富有，一名表兄弟是馬里蘭州議員。紐約郵報報導，巴爾的摩縣警察辦公室向當地WBAL-TV證實，孟喬內與共和黨代表巴爾的摩的州眾議員尼諾・孟喬內（Nino Mangione）有關。

他最近幾個月在Facebook、X、Instagram和Goodreads等社交媒體平台，經常轉發知名作家和學者言論，還有許多專注自我提升內容，和探討現代消費對健康造成的負面影響。

孟喬內的同學和友人透露，孟喬內患有嚴重、令人衰弱的背痛，去年因脊椎受傷接受手術，之後便與朋友失聯，家人也試圖找他好幾個月。

孟喬內

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