紐約地鐵鎖喉遊民／嫌犯無罪釋放 死者家屬控司法不公

死者尼利的父親扎卡里9日得知陪審團裁定潘尼無罪後，顯得無奈，指控司法不公。(路透)

紐約市陪審團9日裁決前陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)鎖喉致死的罪名不成立，無罪釋放。判決立即引起非裔 維權團體高調不滿，非裔民權牧師夏普 頓(Rev. Al Sharpton)譴責裁決結果，認為裁決讓「私刑合法化」，死者尼利(Jordan Neely)的家屬被剝奪正義。尼利的父親在得知裁決結果後，抨擊司法系統被操縱。

夏普頓說，公民尼利的生命是被不必要的私刑殘酷奪走的。他認為，當天的判決結果代表著平民私刑公然合法化，發出危險信息：現在，即使在可能導致死亡的情況，公民仍可自行解決問題，這種作法 威脅到所有人。

當宣布陪審團裁決時，潘尼臉上露出笑容，尼利的父親扎卡里(Andre Zachary)開始大聲抗議和控訴。扎卡里隨後在法院外舉行記者會。

「我只是想說，我想念我的兒子」，扎卡里說，「我的兒子不必經歷這一切，我也不必經歷這件事。我感到很痛苦，真的很痛苦。我們都在做些什麼？今後又會發生什麼事？我受夠了。這個系統已被操縱。來吧，讓我們為此做點什麼吧。」扎卡里已向潘尼提起民事訴訟，指控潘尼疏忽、攻擊和毆打。

夏普頓說，40年前，當戈茨(Bernhard Goetz)在地鐵 車廂內向四人開槍時，他的行為是不可原諒的；一年多前，潘尼又奪走尼利的生命時，潘尼行為同樣不可原諒。他說，當時尼利正處於心理危機，需要幫助，而不是被人鎖喉。「潘尼被無罪釋放仍然提醒我們，不能害怕或忽略那些處於掙扎之中的人，而必須承認他們應該得到平等的人道待遇」。夏普頓說，40年前，人們進行抗爭，現在大家還要繼續進行抗爭。