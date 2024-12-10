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槍殺聯合健保CEO／兇嫌家境富裕、賓大畢業 反資本主義

編譯俞仲慈／綜合報導
聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局在4日公布作案兇手的監控照。作案者9日在賓州落網。(美聯社)
聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局在4日公布作案兇手的監控照。作案者9日在賓州落網。(美聯社)

涉嫌槍殺聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)的兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)落網後家世背景隨之曝光。兇嫌孟喬內出身富裕家族，畢業於常春藤名校，擁有碩士學歷，從他留書內容疑似對醫保界不滿，有反資本主義人格。

每日郵報報導，現年26歲孟喬內出身馬里蘭州富裕家庭，白手起家的祖父尼古拉斯(Nicholas Mangiano)一手創立包括鄉村俱樂部與媒體的房地產帝國，為整個家族累積龐大財富。

在馬州陶森(Towson)鎮一棟80萬元獨棟豪宅長大的孟喬內生活富裕，在巴爾的摩私立男校「吉爾曼學校」(Gilman School)就讀，一年學費近4萬元，由於成績優異，2016年畢業時還代表畢業生致詞；隨後孟喬內進入常春藤盟校賓州大學就讀，2020年獲得工程(BSE)、電腦和資訊科學學士學位，繼續在賓州大學取得工程(MSE)、電腦和資訊科學碩士學位。

孟喬內的妹妹瑪麗亞桑塔(MariaSanta Mangione)畢業於范德堡(Vanderbilt)醫學院，目前在達拉斯的德州大學西南醫學中心(UT Southwestern Medical Center)擔任住院醫師；其母凱瑟琳(Kathleen Zannino Mangione)經營高檔旅行社。

據巴爾的摩太陽報(Baltimore Sun)報導，孟喬內也是馬里蘭州聯邦眾議員尼諾(Nino Mangione)的堂弟。

不過紐約郵報(New York Post)引述知情人士消息指稱，孟喬內對醫界充滿厭惡感，看不慣醫護人員對其生病親戚的照護方式，尤其是2013年與2017年祖母與祖父接連過世之後。

史丹福大學發言人莫斯托菲(Dee Mostofi)在電子郵件表示，孟喬內在2019年5月至9月期間，在該校的「史丹福學前研究計畫」(Stanford Pre-Collegiate Studies Program)中擔任首席輔導員。參與該計畫的教授並未做出回應。

孟喬內LinkedIn頁面顯示，他在該項目中的職責包括向參訪的高中生設計有關人工智能的課程等。孟喬內目前在一家位於洛杉磯聖塔蒙尼卡的科技企業，擔任數據工程師，工齡超過4年。

根據孟喬內在LinkedIn公開的資料，2014年就讀高中時期，孟喬內曾在祖父創辦的洛里恩療養院(Lorien Health Services)當過數月志工；其臉書(Facebook)貼文也透露他對政府施政、經濟發展以及氣候變遷相當關切，同時也是一位反資本主義者，經常在網路分享相關資訊。

聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局在4日公布作案兇手的監控照。作案者9...
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孟喬內 常春藤 賓州

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