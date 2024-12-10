美中晶片戰 字節跳動仍是Nvidia AI晶片最大買家

即便美國政府禁止中國向輝達(NVIDIA)購買高階GPU，不過，TikTok的母公司字節跳動科技(ByteDance)仍是購買輝達人工智慧晶片的最大買家。圖為輝達的HGX H100晶片模組。(美聯社)

即便美國政府禁止中國向輝達 (NVIDIA)購買高階GPU，不過，TikTok的母公司字節跳動科技(ByteDance)仍是購買輝達人工智慧(AI )晶片 的最大買家。

據AOL報導，2022年推出的美國出口禁令限制中國購買輝達高階晶片，其中受限的產品之一就是備受青睞的H100 GPU，這款GPU適用於數據需求量大的AI模型並在全球AI熱潮中幫助輝達市值達到3兆元規模。由於禁令限制中國只能購買較低階的H20 GPU，因此，今年5月，中國政府官員曾呼籲當地科技公司改採購國內製造的晶片取代。

消息人士指出，儘管美國禁令以及中國政府的呼籲擋在前面，字節跳動依舊是輝達AI晶片買家，也是輝達在亞洲最大客戶。今年9月，「The Information」媒體也報導，今年字節跳動已向輝達下訂超過20萬組H20 GPU。

另外，字節跳動也正積極尋找方法來規避美國的禁令以便能取得輝達H100與Blackwell晶片，例如計畫在中國以外地方增加運算能量，包括在馬來西亞建立資料中心。字節跳動也加入其他科技大廠行列，透過開發自家的晶片試圖打破輝達在晶片領域的主導地位。知情人士指出，該公司正參考谷歌的Tensor Processing Unit，針對機器學習打造一款AI晶片。

今年初，字節跳動推出了一款尚未公開的工具「StreamVoice」，讓用戶透過AI技術將自己的聲音變成另一個人，例如名人的聲音。該公司還推出了「Cici AI」，這是一款源自於OpenAI的GPT技術的AI聊天助理。

字節跳動雖有意在AI競賽中脫穎而出，仍面臨重大障礙，包括TikTok用戶成長率放緩以及美國未來發展的不確定。因為稍早上訴法院維持對TikTok短影片平台的禁令，法官裁示，字節跳動必須出售TikTok才能在App商店供用戶下載。包括企業家凱文·奧利里(Kevin O’Leary)、前財政部長米努勤(Steven Mnuchin)以及道奇隊前老闆麥考特(Frank McCourt)在內等幾位超級富豪，都曾表示有意買下該平台。