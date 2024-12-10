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超級電腦花一個宇宙歷史的時間算數 谷歌「量子電腦」5分鐘解完

記者顏伶如／綜合報導
谷歌專家在位於美國加州聖塔芭芭拉的量子人工智慧實驗室，展示了用於冷卻量子運算晶片的超低溫冷卻系統。(路透)
谷歌專家在位於美國加州聖塔芭芭拉的量子人工智慧實驗室，展示了用於冷卻量子運算晶片的超低溫冷卻系統。(路透)

谷歌(Google)9日宣布，實驗機型量子計算(quantum computing)出現重大突破，有辦法做到傳統型超級電腦(supercomputer)10秭年都無法完成的任務。紐約時報分析，秭(septillion)意指1000的8乘方或100萬的7乘方，10秭年等於比宇宙歷史還更悠久。

2019年，谷歌研究團隊說已經建造名稱為量子電腦(quantum computer)的機器，能完成傳統型超級電腦辦不到的任務，成為資訊科技革新的轉捩點。但某些科學家質疑谷歌團隊的說法，過去幾年傳統型超級電腦變得功能愈來愈強大，足以跟谷歌量子電腦媲美。

量子電腦與傳統型超級電腦高下如何，谷歌9日宣布的新款量子電腦可能讓外界再無疑慮，量子電腦可望促使新藥研發、人工智慧(AI)步入更高境界。

谷歌說量子電腦使用名稱為Willow的晶片，只要不到5分鐘時間，就能算出全球功能最強超級電腦10秭年都算不完的數學計算。

位於加州聖塔芭芭拉的谷歌量子人工智慧實驗室，展示了用於冷卻量子運算晶片的超低溫冷...
位於加州聖塔芭芭拉的谷歌量子人工智慧實驗室，展示了用於冷卻量子運算晶片的超低溫冷卻系統。(路透)

紐約時報分析，量子計算目前雖仍屬於實驗科技，谷歌的突破證明科學家正在逐漸改善技術，有機會讓量子計算終於符合數十年來各界期待已久的目標。

哈佛大學(Harvard University)物理教授、量子計算初創機構Harvard 共同創辦人盧金(Mikhail Lukin)指出，電子計算概念形成之初，包括業界翹楚在內的許多人，都覺得量子計算永遠不可能有實用用途。盧金說：「過去一年來的發展顯示，量子計算不再是科幻故事。」

包括微軟(Microsoft)、英特爾(Intel)、IBM在內等科技巨擘都在研發類似科技，美國則與中國在許多重要科技領域的尖端發展互別苗頭。大型企業與初創公司的研究促使美國科技蓬勃發展，中國政府則宣布要投入152億元做為量子研究。

紐約時報報導，谷歌量子電腦只是測試機型，單純用來衡量量子計算進展，不能做為醫學等其他領域的實際用途。研究人員相信，有朝一日量子電腦雖將讓現在的電腦機器相形見絀，但技術層面仍有許多錯誤有待改進，才能發揮實際用途。

谷歌 紐約時報 哈佛大學

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