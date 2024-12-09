我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州發送最高2000元E-bike代金券 18日起先搶先贏

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

川普2.0風險排名揭曉 台灣風險低於日韓菲 亞洲這國最慘

編譯盧思綸／即時報導
美國候任總統川普11月6日在總統大選開票派對。（美聯社）
美國候任總統川普11月6日在總統大選開票派對。（美聯社）

華府非營利智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）9日發表「川普風險指數排行」報告，列出39個美國盟友可能因川普2.0關稅政策承受的風險高低，其中風險最高的是墨西哥，前10名中唯一一個亞洲國家且排名第2名的是泰國。台灣位列第31名，屬於相對安全的國家。

報告描述，美國自冷戰起一直將地緣政治安全置於經濟利益之上，不過川普主張的「美國優先」議程，很可能就此轉向競爭現實主義。川普計劃片面結束貿易協議，捨棄作為全球警察的角色，且在經濟利益受到攻擊時進行報復，而關稅就成為他的關鍵武器。

根據報告，風險指數最高的前5名，依序是墨西哥、泰國、斯洛維尼亞、奧地利和加拿大。這些國家的國防開支占GDP的比例均低於平均，且都與美國存在貿易逆差；另外，這些國家都對中國相對「溫和」（soft），且拒絕與美國全面結盟抵制中國不斷崛起的軍事、外交政策和技術經濟霸權。

在排行榜中最安全的前五名依序為立陶宛、愛沙尼亞、波蘭、拉脫維亞和澳洲。

台灣屬於安全範圍前段班，風險指數排在第31名，只有一項指標「對美貿易出超」被評為風險高，其他在「軍事開支」、「對中立場」與「反美障礙」方面皆屬風險低。

其他亞洲國家中，日本（25）、南韓（22）與菲律賓（17）的風險，相對都比台灣高。

報導指出，容易成為川普2.0目標的國家有幾個特質：軍事預算低、對美貿易出超、存在貿易互惠政策障礙，以及對中國採取溫和立場等。

川普 墨西哥 泰國

上一則

50年家族統治終止 阿塞德與家人出逃莫斯科 獲俄庇護

延伸閱讀

川普：上台首日終止非法移民子女出生公民權 擴大打擊「生育旅遊」

川普：上台首日終止非法移民子女出生公民權 擴大打擊「生育旅遊」
川普：正在構思俄烏休兵方案 且澤倫斯基說想停戰

川普：正在構思俄烏休兵方案 且澤倫斯基說想停戰
川普自爆上周曾與習近平溝通 要求中方協助俄烏實現和平 未談台灣

川普自爆上周曾與習近平溝通 要求中方協助俄烏實現和平 未談台灣
川普么兒拜倫當大學新鮮人 不愛社交 喜歡宅在家打電動

川普么兒拜倫當大學新鮮人 不愛社交 喜歡宅在家打電動

熱門新聞

馬唯中坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

2024-12-06 09:56
川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。圖為瓜地馬拉無證移民被從美國遣返回國。(路透)

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

2024-12-06 06:01
美國總統拜登（左）與次子杭特（中）和孫子小波（右）。（路透）

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

2024-12-01 22:50
策展人馬唯中站在大都會博物館的二樓，與觀眾共賞大廳中董陽孜的巨作「他山之石 可以攻玉」。(記者馬璿／攝影)

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

2024-12-06 17:04
拜登總統（右）與次子杭特‧拜登(左)。(美聯社)

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

2024-12-01 22:25
拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務案的杭特‧拜登。圖為兩父子上周在麻州度感恩節。(美聯社)

拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

2024-12-02 20:56

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了