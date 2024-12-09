川普2.0風險排名揭曉 台灣風險低於日韓菲 亞洲這國最慘

美國候任總統川普11月6日在總統大選開票派對。（美聯社）

華府非營利智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）9日發表「川普 風險指數排行」報告，列出39個美國盟友可能因川普2.0關稅政策承受的風險高低，其中風險最高的是墨西哥 ，前10名中唯一一個亞洲國家且排名第2名的是泰國 。台灣位列第31名，屬於相對安全的國家。

報告描述，美國自冷戰起一直將地緣政治安全置於經濟利益之上，不過川普主張的「美國優先」議程，很可能就此轉向競爭現實主義。川普計劃片面結束貿易協議，捨棄作為全球警察的角色，且在經濟利益受到攻擊時進行報復，而關稅就成為他的關鍵武器。

根據報告，風險指數最高的前5名，依序是墨西哥、泰國、斯洛維尼亞、奧地利和加拿大。這些國家的國防開支占GDP的比例均低於平均，且都與美國存在貿易逆差；另外，這些國家都對中國相對「溫和」（soft），且拒絕與美國全面結盟抵制中國不斷崛起的軍事、外交政策和技術經濟霸權。

在排行榜中最安全的前五名依序為立陶宛、愛沙尼亞、波蘭、拉脫維亞和澳洲。

台灣屬於安全範圍前段班，風險指數排在第31名，只有一項指標「對美貿易出超」被評為風險高，其他在「軍事開支」、「對中立場」與「反美障礙」方面皆屬風險低。

其他亞洲國家中，日本（25）、南韓（22）與菲律賓（17）的風險，相對都比台灣高。

報導指出，容易成為川普2.0目標的國家有幾個特質：軍事預算低、對美貿易出超、存在貿易互惠政策障礙，以及對中國採取溫和立場等。