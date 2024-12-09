「阿塞德倒台值得慶賀」 拜登：美軍續炸敘境內IS據點 防趁虛而入

拜登總統8白宮就急轉直下的敘利亞形勢發表聲明。他表示將防伊斯蘭國趁機重起，維持區域穩定。(路透)

拜登 總統8日指出，敘利亞 反抗軍「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham, HTS)推翻阿塞德 (Bashar al-Assad)政權，但反抗軍以往與凱達(Al Qaeda)恐怖組織有牽連，局勢恐有一段不穩定時光，美軍將繼續轟炸敘國境內伊斯蘭國(Islamic State，IS)恐怖組織的據點，但拜登總統表示，也會與敘國各方合作，讓該國和平過渡，朝獨立、有主權的方向邁進。

紐約時報報導，拜登指敘利亞暴君阿塞德8日的倒台，是值得慶賀的瞬間、「正義的根本之舉」，但也對他執政末尾造成重大挑戰：新崛起的沙姆解放組織還名列美國官方的恐怖組織名單，如何又該不該與其為友？

美國近幾日已透過土耳其政府傳遞消息，給參與這次閃電推翻阿塞德政府的各路反抗軍，主要是警告他們不要與伊斯蘭國結夥。美、土官員表示，各路反抗軍也透過土耳其回應，保證他們無意讓伊斯蘭國加入其政府。

官員表示，拜登與其高級謀士正在辯論接下來應與敘國各路反抗軍直接打交道到什麼程度；情報專家及政府決策者也想判定，那些組織是否已重大變革，或者準備改變其行事之道，而解決美國及其中東地區盟友的顧慮，化散恐怖主義的淵源。

拜登在白宮表示，阿塞德家族壓迫統治敘利亞半個世紀，現在倒台值得慶賀，但「別搞錯，反抗軍團體裡，有些自己都犯下嚴重的恐怖犯行、摧殘人權而紀錄在案」，美方已記取這些反抗軍領袖近幾日發表的聲明，現在他們滿口講對的事，但隨著他們背負起更大責任，美國不僅要聽其言還要觀其行。

拜登表示，美方很清楚伊斯蘭國想趁敘國權力真空取得利益，因此他授權美軍出動大批B-52、F-15及A-10轟炸、戰鬥及攻擊機群，攻擊敘國中部伊斯蘭國75個據點及大約140個彈藥庫。

但拜登仍稱阿塞德政權倒台為正義的根本之舉，目前是長期受苦的敘利亞人民的歷史契機，可以為國家建立更好的未來；目前既有風險又不穩定。