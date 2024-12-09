12年前在敘利亞失蹤美國記者有望返家？拜登：持續努力
拜登8日向記者表示，美國政府相信，12年前在敘利亞首都大馬士革附近失蹤的美國記者泰斯(Austin Tice)至今還活著，並且致力於在敘利亞總統阿塞德(Bashar Assad)政權垮台後讓泰斯返家。
拜登在白宮說：「我們認為可以讓他回來」，同時承認「沒有直接證據」證實泰斯現在的狀態，但表示「阿塞德應該對此負責」。
據拜登的說法，官員仍然必須確定泰斯的確切位置，2012年8月他在大馬士革西邊爭議地區的一個檢查站失蹤。
拜登說：「我們持續努力讓他返回家人身邊。」
泰斯來自休士頓，文章曾在華盛頓郵報(The Washington Post)、麥克拉奇(McClatchy)等媒體發表。
他失蹤後數周釋出的一段影片顯示，他的眼睛被蒙住，被一名武裝的男性扣留，口中說到：「喔耶穌阿。」自此之後再也無泰斯的消息，敘利亞方則公開否認扣押泰斯。
根據一名美國官員的消息，美國沒有新的證據顯示泰斯還活著，但持續以此假設行動，該官員稱美國將持續確認泰斯的下落，嘗試帶他回家。
泰斯的母親黛博拉(Debra)6日在華府的記者會上表示，他們家人從一個「重要消息來源」收到消息，證實她的兒子還活著，黛博拉未透露消息來源的身分。
黛博拉說：「泰斯受到照顧，而且他沒事，我們知道這件事。」
泰斯家屬上一周與國務院和白宮的官員會面。
黛博拉於人質倡議團體8日在社群媒體傳播的評論中表示：「給在敘利亞聽到這段話的所有人，請提醒大家我們正在等待泰斯。我們知道當他出來時，他將會相當茫然，他會需要很多的照顧和指示。請指引他回到家人身邊！」
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