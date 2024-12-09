我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州發送最高2000元E-bike代金券 18日起先搶先贏

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

阿塞德最後關頭曾向美求援：願切割真主黨換停戰

編譯廖振堯／綜合報導
出逃的敘利亞總統阿塞德，曾四處求援。(美聯社)
出逃的敘利亞總統阿塞德，曾四處求援。(美聯社)

敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham，HTS)拿下首都大馬士革前，據報領袖阿塞德(Bashar al-Assad)在最後關頭向美國政府以及總統當選人川普求援，提出願與黎巴嫩民兵組織真主黨(Hezbollah)切斷連結，以換取停戰。

彭博8日報導，參與過機密會議的知情人士稱隨著軍隊節節敗退，阿塞德當時釋放信號，表示願意達成協議，讓他能夠保住其軍隊控制的剩餘領土，或者在他需要時能保證安全逃出敘利亞。

知情人士稱，阿塞德透過阿拉伯聯合大公國向美國提出的提議之一為：如果西方列強介入阻止戰鬥，敘利亞就停止與真主黨等伊朗支持激進組織的所有接觸；阿塞德還提議制定新憲法，並與大多數流亡的政治反對派會談。

俄羅斯在敘利亞的空襲援助效果有限，叛軍持續推進，因此阿塞德正加緊進行秘密談判。阿塞德的關鍵目標之一是保留控制該國部分地區，還要滿足支持反抗軍的土耳其之要求，如政權確實過渡、遣返數百萬名敘利亞難民。

其他知情人士透露，阿塞德2日派出基督教領袖－敘利亞正教會牧首依納爵．義範二世(Ignatius Aphrem II)，前往匈牙利會見總理奧班(Viktor Orban)，希望藉奧班向川普轉達：「若伊斯蘭叛軍獲勝，敘利亞基督教少數群體將面臨生存威脅」。敘利亞基督徒約佔全國2400萬人口的10%，反抗軍已在安撫該群體試圖減輕恐懼。

身在巴黎的川普在X平台上發文回應，稱「…無論如何敘利亞一團糟，但不是我們的朋友，美國不應與他們牽連任何關係，這不是我們的戰鬥。順其自然，不要參與其中！」與川普關係密切的人士表示他已於7日派遣次女的公公、中東資深顧問布洛斯(Massad Boulos)前往阿聯酋討論局勢。

衛兵8日站在敘利亞首都大馬士革總統府外，階梯上是被棄置的總統阿塞德肖像。(美聯社...
衛兵8日站在敘利亞首都大馬士革總統府外，階梯上是被棄置的總統阿塞德肖像。(美聯社)

敘利亞 阿塞德 川普

上一則

12年前在敘利亞失蹤美國記者有望返家？拜登：持續努力

下一則

與敘利亞撇清關係？川普沒提美敘還有不少瓜葛

延伸閱讀

阿塞德垮台「抵抗軸心」重創 伊朗中東鏈條將斷裂

阿塞德垮台「抵抗軸心」重創 伊朗中東鏈條將斷裂
阿塞德帶不走的寶貝 40多台豪華名車曝光 包括天價法拉利

阿塞德帶不走的寶貝 40多台豪華名車曝光 包括天價法拉利
阿塞德家族逃亡密道曝光 走廊就好幾公里 寬到卡車也能過

阿塞德家族逃亡密道曝光 走廊就好幾公里 寬到卡車也能過
「祝敘利亞人民幸福」阿塞德去年曾赴杭州靈隱寺 中網：真靈驗？

「祝敘利亞人民幸福」阿塞德去年曾赴杭州靈隱寺 中網：真靈驗？

熱門新聞

馬唯中坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

2024-12-06 09:56
川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。圖為瓜地馬拉無證移民被從美國遣返回國。(路透)

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

2024-12-06 06:01
美國總統拜登（左）與次子杭特（中）和孫子小波（右）。（路透）

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

2024-12-01 22:50
策展人馬唯中站在大都會博物館的二樓，與觀眾共賞大廳中董陽孜的巨作「他山之石 可以攻玉」。(記者馬璿／攝影)

獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

2024-12-06 17:04
拜登總統（右）與次子杭特‧拜登(左)。(美聯社)

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

2024-12-01 22:25
拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務案的杭特‧拜登。圖為兩父子上周在麻州度感恩節。(美聯社)

拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

2024-12-02 20:56

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了