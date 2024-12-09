阿塞德最後關頭曾向美求援：願切割真主黨換停戰

出逃的敘利亞總統阿塞德，曾四處求援。(美聯社)

敘利亞 反抗軍「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham，HTS)拿下首都大馬士革前，據報領袖阿塞德 (Bashar al-Assad)在最後關頭向美國政府以及總統當選人川普 求援，提出願與黎巴嫩民兵組織真主黨(Hezbollah)切斷連結，以換取停戰。

彭博8日報導，參與過機密會議的知情人士稱隨著軍隊節節敗退，阿塞德當時釋放信號，表示願意達成協議，讓他能夠保住其軍隊控制的剩餘領土，或者在他需要時能保證安全逃出敘利亞。

知情人士稱，阿塞德透過阿拉伯聯合大公國向美國提出的提議之一為：如果西方列強介入阻止戰鬥，敘利亞就停止與真主黨等伊朗支持激進組織的所有接觸；阿塞德還提議制定新憲法，並與大多數流亡的政治反對派會談。

俄羅斯在敘利亞的空襲援助效果有限，叛軍持續推進，因此阿塞德正加緊進行秘密談判。阿塞德的關鍵目標之一是保留控制該國部分地區，還要滿足支持反抗軍的土耳其之要求，如政權確實過渡、遣返數百萬名敘利亞難民。

其他知情人士透露，阿塞德2日派出基督教領袖－敘利亞正教會牧首依納爵．義範二世(Ignatius Aphrem II)，前往匈牙利會見總理奧班(Viktor Orban)，希望藉奧班向川普轉達：「若伊斯蘭叛軍獲勝，敘利亞基督教少數群體將面臨生存威脅」。敘利亞基督徒約佔全國2400萬人口的10%，反抗軍已在安撫該群體試圖減輕恐懼。