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50年家族統治終止 阿塞德與家人出逃莫斯科 獲俄庇護

編譯陳韻涵／綜合報導
敘利亞情勢急轉直下，總統阿塞德出逃，反抗軍未遭抵抗即進占首都大馬士革。圖為反抗軍進入大馬士革的廣場。(歐新社)
敘利亞情勢急轉直下，總統阿塞德出逃，反抗軍未遭抵抗即進占首都大馬士革。圖為反抗軍進入大馬士革的廣場。(歐新社)

俄羅斯媒體8日引述克里姆林宮消息人士說法報導，遭推翻的敘利亞總統阿塞德(Bashar Assad)和家人已抵達俄羅斯首都莫斯科，並獲當局庇護。

敘利亞反抗軍8日掌控首都大馬士革後，宣布阿塞德政權垮台且被迫出逃，流亡俄羅斯。敘利亞內戰爆發逾13年後，阿塞德家族長達50年的鐵腕統治宣告結束。

敘利亞總統阿塞德逃離國境，在莫斯科向俄國申請庇護。(美聯社)
敘利亞總統阿塞德逃離國境，在莫斯科向俄國申請庇護。(美聯社)
敘利亞反抗軍一名戰士8日在大馬士革踩踏總統阿塞德的父親、已故總統哈菲茲．阿塞德的...
敘利亞反抗軍一名戰士8日在大馬士革踩踏總統阿塞德的父親、已故總統哈菲茲．阿塞德的毀損雕像。(美聯社)

塔斯社(TASS)、俄羅斯新聞社(Ria Novosti)、國際傳真社(Interfax)引述未具名的克宮消息人士報導：「阿塞德總統已抵達莫斯科，俄羅斯基於人道主義理由予以庇護。」

美聯社報導，成千上萬敘利亞人上街慶祝，街頭迴盪慶祝槍響，人們揮舞革命旗幟，場面讓人憶起阿拉伯之春(Arab Spring)起義伊始，但後來的殘酷鎮壓和叛亂讓敘利亞陷入近14年的內戰。

敘利亞情勢急轉直下，總統阿塞德出逃，反抗軍未遭抵抗即進占首都大馬士革。圖為反抗軍...
敘利亞情勢急轉直下，總統阿塞德出逃，反抗軍未遭抵抗即進占首都大馬士革。圖為反抗軍與民眾在大馬士革一齊慶祝。(歐新社)

大馬士革居民在清真寺祈禱，在廣場慶祝，呼喊「真主偉大」，商店則拉下鐵門暫停營業。

人們高呼反阿塞德的口號，汽車喇叭響徹雲霄；十多歲的青少年拿起安全部隊遺落的武器，對空鳴槍。

軍警逃離崗位，洗劫民眾者闖進國防部；眾人在阿塞德的總統府內遊蕩，破壞阿塞德的肖像。

阿塞德政府垮台，引發人們對敘利亞及中東地區未來走向的疑問。

拜登總統表示：「我們的方法改變了中東權力平衡。」

拜登肯定美國及其盟友的行動，削弱敘利亞的支持者，包括俄羅斯、伊朗和黎巴嫩軍事組織真主黨(Hezbollah)。

拜登形容阿塞德垮台是「正義的根本表現」，但時值「風險和不確定性的時刻」，儘管表示反叛組織「現在說對的話」，但美國將評估他們的行動。

拜登指出，好戰組織「伊斯蘭國」(IS)可能利用敘利亞的權力真空來重整實力，讓敘利亞成為他們的庇護所，美國不會讓這種情況發生。

俄羅斯常駐聯合國第一副代表波利安斯基(Dmitry Polyansky)在通訊平台「Telegram」上發文表示，俄羅斯籲請聯合國安理會召開緊急會議，討論敘利亞問題。

俄羅斯先前表示，阿塞德在與叛亂組織談判後離開敘利亞，並已指示和平轉移政權。

敘利亞反對勢力領袖、沙姆解放組織(Hayat Tahrir al-Sham)指揮官喬拉尼(Abu Mohammed al-Jolani)已準備好規畫敘利亞的未來，喬拉尼曾為凱達組織(Al-Qaeda)指揮官，但多年前與凱達斷絕關係，並表示他支持多元論和宗教寬容；不過，美國與聯合國將沙姆解放組織視為恐怖組織。

敘利亞 阿塞德 俄羅斯

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