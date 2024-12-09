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阿塞德垮台「抵抗軸心」重創 伊朗中東鏈條將斷裂

編譯俞仲慈／綜合報導
敘利亞政府軍全線潰敗，圖為反抗軍擄獲的防空飛彈。(歐新社)
敘利亞政府軍全線潰敗，圖為反抗軍擄獲的防空飛彈。(歐新社)

敘利亞歷經13年內戰長期動亂，總統阿塞德(Bashar Assad)終於垮台，但卻重創伊朗十餘年來在中東地區建立的「抵抗軸心」(Axis of Resistance)布局。

根據美聯社報導，阿拉伯聯合大公國資深外交官加爾許(Anwar Gargash)表示：「加薩戰爭、黎巴嫩衝突以及敘利亞局勢發展，確實粉碎伊朗的威懾思維。」並強調：「伊朗仍然是區域政治關鍵角色，我們應該把握時機，彼此聯繫並討論接下來要做什麼。」

近年隨著伊斯蘭國家在中東崛起，伊朗「抵抗軸心」布局迎來高峰，黎巴嫩真主黨(Hezbollah)鎖定以色列展開攻擊，阿塞德也獲得伊朗與真主黨派兵支援，取得內戰優勢，連俄羅斯也出面力挺阿塞德，凸顯敘利亞位居中東十字路口的重要性。

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)顧問韋拉亞蒂(Ali Akbar Velayati)曾宣稱：「如果沒有敘利亞，中東鏈條就會斷裂，針對以色列及其支持者的反抗行動也隨之削弱。」

不料阿塞德短短一周就兵敗如山倒，原本極度依賴的伊朗與俄羅斯救兵並未在關鍵時刻出現，俄羅斯因入侵烏克蘭自身難保，伊朗更是以色列虎視眈眈打擊對象。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)宣稱阿塞德垮台乃「歷史性一天」並強調：「也是我們對阿塞德背後支持者真主黨與伊朗採取強力行動產生的直接結果。」

伊朗神權統治者靠著在中東地區長期布局，向國人展現國家實力，一旦「抵抗軸心」瓦解，可能引爆人民怒火，動搖統治者的權威。

外界認為伊朗可能會透過加速發展核武，以維持在中東的勢力，國際原子能總署(IAEA)日前警告，伊朗已啟動一系列先進離心機並準備大幅增加接近核武等級的鈾庫存。 

希臘國安顧問多科斯(Thanos Dokos)強調：「如果伊朗發展核武，將是國際社會防止核擴散的重大打擊。」同時中東石油設施遭到戰火波及，恐危害全球能源供應；他警告：「如果局勢升級，導致伊朗或沙烏地阿拉伯能源基礎設施遭受攻擊，是全球石油供應的個壞消息。」

反抗軍最高領袖喬拉尼(左)在大馬士革清真寺宣布，他們已推翻阿塞德的統治。(路透)
反抗軍最高領袖喬拉尼(左)在大馬士革清真寺宣布，他們已推翻阿塞德的統治。(路透)

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