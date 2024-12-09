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學者：3個原因 讓敘利亞反抗軍僅花12天推翻阿塞德

張景安／台北國立政治大學阿拉伯語文學系副教授
反抗軍僅花12天推翻執政54年的阿塞德家族政權。(歐新社)
反抗軍僅花12天推翻執政54年的阿塞德家族政權。(歐新社)

敘利亞2011年革命爆發，百姓自主加入抗爭，隔年曾一度幾乎使阿塞德政權垮台，但因俄羅斯和伊朗強力軍事介入、政府使用化學武器、西方民主國家漠視及反抗聯盟不團結，陷入多年內戰。2020年後，敘國大致呈現阿塞德穩坐權位之勢，不同國家開始嘗試和敘國政府和緩政治關係，阿拉伯聯盟去年5月甚至允許敘利亞重返，對世界來說，敘國問題已幾近被遺忘，所剩的僅是國內斷壁殘垣及數百萬難民，意外的是，這次反抗軍僅花12天推翻執政54年的阿塞德家族政權。

反抗軍勢力主要是由大敘利亞解放組織(HTS)領導，並結合敘利亞國民軍(敘利亞自由軍前身)，能迅速占據並擊敗敘利亞政府軍可歸因於國內、區域及國際三層面。

政府無能 失去民心支持

國內層次，敘國政府長期執政無能和失去民心支持。即便表面上阿塞德政權掌控敘國內部，但實際上早失百姓支持，僅能依靠高壓軍事和情報體系抑制百姓。敘利亞鎊從革命前的一美元比45到近幾年的1比1萬5000的通貨膨脹，這樣的經濟壓力早使百姓民不聊生，居於炊骨爨骸之境。

另外，敘國政府擔心百姓加入抗爭而實施強制徵兵措施，要求18至40歲民眾從軍，在不知道何時除役(獨子或可支付高額除役費用者除外)狀況下，多數敘利亞青年逃往國外，國內呈現女多於男、老多於少的人口失衡情況，政府軍外強中乾、不堪一擊，許多政府守軍聽聞反抗軍將至便拋戈卸甲、不戰而逃，反抗軍多如入無人之地。

俄伊兩國 不再強力軍援

區域層次上，俄羅斯和伊朗的衰弱。敘利亞政府一直仰賴俄羅斯和伊朗軍事援助，透過兩國軍事武裝來打擊本國異議人士，但俄羅斯陷於俄烏戰爭泥淖而無法自拔，也不斷削弱軍事實力，在這次敘利亞反抗軍戰役中不再有以往之能；敘利亞政府先前多依靠真主黨和伊朗武裝分子支持來占據重要軍事據點、阿塞德政權甚至幾度意圖將大馬士革部分居民遷往他處以作為真主黨和伊朗武裝分子居住所，但隨著以巴衝突，以色列將戰爭觸手探入黎巴嫩嚴重打擊真主黨、敘國境內多處伊朗駐軍被轟炸，伊朗對敘利亞政府的軍事支持已不足為道。

進擊迅速 國際反應不及

國際層次部分，未有他國強權介入。不同於以往國際不同勢力對敘利亞衝突的介入，這次反抗軍進擊速度，在國際強權還未能反應時便已結束，即便部分論述試圖將此次進攻歸因於土耳其指導棋所致，但部分資料顯示土國政府一開始是不願意反抗軍大肆攻擊，反抗軍也僅意圖占據部分阿勒坡西北區塊，但戰事頻頻告捷，反抗軍趁機揮兵直指大馬士革。

阿塞德政權倒台，敘國內部仍有許多問題待解，最大問題是境內東北邊庫德勢力，該區域在內戰後呈現庫德族類自治田地，庫德勢力似乎不樂見反抗軍快速進程，並指控反抗軍分裂敘利亞，這能是敘利亞要達到領土完善的第一個阻礙。

可預見的是，區域和國際上不同勢力，勢必會在此時機意圖影響敘利亞未來局勢，這是未來領導人需面對的一項挑戰。

敘利亞 伊朗 阿塞德

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