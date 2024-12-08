軍改+自製無人機、導彈 敘利亞叛軍戰力5年脫胎換骨

敘利亞反政府運沙姆解放組織7日攻下重鎮荷姆斯，直撲首都大馬士革。(美聯社)

敘利亞 叛軍沙姆解放組織(HTS)自11月27日從西北部發起突襲攻勢以來勢如破竹，至今已攻陷兩個主要城市，直逼中部的第三大城市荷姆斯。英國「金融時報」分析指出，沙姆解放組織過去五年靠軍事改革及自行研製無人機和導彈，已脫胎換骨，成為戰力強大軍事組織。

據報導，五年前該組織只力求避免遭政府軍消滅，但如今它們在大本營伊德利卜省既有集中指揮體系，也有能快速部署的作戰單位，步兵、砲兵、特種兵、戰車、無人機和狙擊手一應俱全，甚至設有武器製造業和軍事學院。

專家指出，沙姆解放組織在民居、車庫或倉庫改建的小型工作坊內生產無人機，缺乏零件時就靠3D打印機生產，而相關專業知識大多從網上學習。英國倫敦大學國王學院武裝衝突專家麥唐納(Broderick McDonald)說，沙姆解放組織之前會用小型無人機向政府軍裝甲車投擲手榴彈，但現在已擁有不少自製的自殺式無人機，以及飛行距離和載彈量更優秀的無人機。

報導說，沙姆解放組織也投資 生產遠程導彈、火箭砲和迫擊砲，其中更在近期戰鬥中投入一種神秘的新型導彈系統。華盛頓「中東研究所」(MEI)高級研究員利斯特(Charles Lister)形容，該被外界稱為Qaysar的導彈「前方可攜載大量彈藥」，在發動攻勢前，先行從數十公里外向空曠地方發射一輪導彈轟炸敵人。