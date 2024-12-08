「這不是我們的戰鬥」川普：美國不應捲入敘利亞衝突

針對敘利亞局勢，美國當選總統川普7日表示美國不應捲入敘利亞衝突，他還在社媒平台貼文指出「這不是我們的戰鬥」。圖為川普當天在巴黎出席活動。(歐新社)

敘利亞 局勢近日急速惡化，美國當選總統川普 7日表示美國不應捲入敘利亞衝突，他同時在社媒平台貼文指出「這不是我們的戰鬥」。

美國目前在敘利亞駐有約900名士兵，部分與庫德族盟友在反對派控制的東北部合作，防止恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)捲土重來。

川普在巴黎出席巴黎聖母院修復及重新開放儀式時，首次就敘利亞局勢發表評論，認為總統阿塞德 (Bashar al-Assad)不值得美國支持。

他說，由於阿塞德的盟友俄羅斯，正忙於與烏克蘭戰爭，因此似乎無法阻止敘利亞反對派武裝推進；同時表示俄羅斯若被迫撤離敘利亞，實際上是俄國人最好的事，因為敘利亞從來沒有給予俄羅斯太多好處。

川普一直抨擊美國政府對敘利亞戰爭的整體處理方式，但認為擊敗阿塞德和俄羅斯軍隊可能是最好的選擇。

他的貼文更形容敘利亞一團糟，但不是美國的朋友，美國不應與之有任何關係，這場不是美國的戰鬥，美國不應捲入其中。

至於拜登政府則表示，叛軍沙姆解放組織(Hayat Tahrir al-Sham)向首都大馬士革的快速推進，表明支持阿塞德的俄羅斯及伊朗等國，對烏克蘭戰爭及其他衝突是多麼分心不暇。但拜登說明美國不支持叛軍進攻的同時，也沒有暗示美軍會干預。

美國特種作戰司令部司令芬頓(Bryan Fenton)將軍，7日在加州雷根總統圖書館與國家安全官員、軍工企業及議員舉行的年度討論會上表示，他不會猜測敘利亞現時的局勢會如何影響美軍的行動， 「現在下結論還為時過早」。

儘管如此，敘利亞反對派正密切關注拜登政府與即將上任的川普政府，將如何應對局勢的走向。

川普的國防事務過渡負責人、退伍軍人事務部前部長威爾基(Robert Wilkie)在會議上表示，阿塞德政權垮台將是對伊朗的沉重打擊。