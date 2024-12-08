盟友皆分身乏術…阿塞德10年前逃一劫 這次已孤立無援

敘利亞叛軍7日逼近鄰近首都大馬士革的要城荷姆斯。(路透)

敘利亞 總統阿塞德 (Bashar Assad)上一次面臨險境是十年前，當時正值內戰最緊張時期，政府部隊在第一大城阿勒坡(Aleppo)許多地區失守，反政府武裝則朝首都大馬士革 (Damascus)步步進逼。阿塞德當年是憑藉國際上最大靠山俄羅斯以及長期區域盟友伊朗出手才得以解危，伊朗與黎巴嫩民兵組織真主黨(Hezbollah)協助政府軍攻回阿勒坡之後，戰情發展開始轉向對阿塞德有利。

如今反抗軍發動突襲，迅速拿下的地盤不只有阿勒坡，還有敘利亞西北部、南部幾個重要城市，而且兵臨首都大馬士革郊區。美聯社分析，這一次阿塞德似已孤立無援。

俄羅斯忙著烏克蘭戰爭，昔日曾經出動數以千計民兵協助阿塞德部隊的真主黨，跟以色列衝突一年多後遭到重創。伊朗在中東地區的代理人則在以色列空襲下實力大減。

內戰持續13年多，國家爆發經濟危機，敘利亞政府軍變得疲憊不堪，虛有其表，能夠打仗的資源極為有限。

阿塞德掌權24年真的要畫下句點了嗎？美聯社報導，外界對於阿塞德垮台出現期待，叛軍7日已經抵達大馬士革郊區之際，聯合國代表團形容這是一次「有秩序的政權轉移」(orderly political transition)，俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)也說，無法預估接下來情勢發展。

直到最近，阿塞德似乎顯得可以高枕無憂。延續多年的內戰，阿塞德不曾真正打贏，國內有許多地區都不在阿塞德掌控範圍。不過內戰拖延13年後，最壞的階段好像已經過去，世人也遺忘了敘利亞的內亂衝突。阿拉伯國家重新對阿塞德恢復關係，允許敘利亞再次加入阿拉伯聯盟(Arab League)。義大利今年稍早重啟關閉十年的駐大馬士革大使館。

但反抗軍11月27日發起的最新一波行動，讓戰火再次引燃，行動規模之大、速度之外，都讓外界感到詫異，鄰國憂心忡忡。