俄羅斯在敘利亞軍事基地受威脅 俄外長急籲和談

過去一直力挺敘利亞總統阿薩德(左)的俄羅斯總統普亭(右)如今也因陷入俄烏戰爭而自顧不暇。(路透)

俄羅斯 2015年決定干預敘利亞 、支持阿塞德(Bashar al-Assad)政權，在當地部署軍事設施，但俄烏戰爭開打後，軍事資源逐漸著重在烏克蘭戰場上。現在面對敘利亞叛軍「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham，HTS)的強烈攻勢，俄外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)7日呼籲盡速和談，俄羅斯軍事部落客則透露俄在敘利亞的軍事基地正受威脅。

路透報導，這些軍事部落客有的與俄羅斯國防部關係密切，稱俄羅斯在當地的赫梅米姆空軍基地(Hmeimim)及在塔爾圖斯(Tartous)省的海事設施受最大威脅。俄羅斯已將敘利亞作為其軍隊進出非洲的中轉站，塔爾圖斯設施是俄羅斯唯一的地中海維修和補給中心。

一名部落客「Rybar」稱叛軍不會停手，「他們試圖造成最大程度的失敗以及聲譽、人身損害，特別是摧毀我們的軍事基地。」補充僅依靠敘利亞軍隊注定會失敗，只有俄國 增派空軍和專家才不會敗退。另名超過50萬追隨者的部落客「轟炸戰鬥機」表示俄國在敘軍隊嚴重暴露，若赫梅米姆空軍基地失守，意味著失去當地75%的空中戰力。

半島電視台(Al-Jazeera)報導，拉夫羅夫7日在卡達的首都多哈論壇(Doha Forum)上稱俄國、伊朗、土耳其都支持叛軍與政府談話，呼籲立即停止敵對活動，並說三國外長都希望充分執行聯合國第2254號決議；該決議承諾敘利亞主權、獨立、統一和領土完整性，唯一解決多年衝突的辦法是透過「敘利亞主導的包容性政治進程」。

拉夫羅夫表示俄羅斯「絕對不允許利用像HTS這樣的恐怖分子來實現地緣政治目的…我們正盡一切努力不讓恐怖分子得逞，即使他們聲稱自己不再是恐怖分子。」拉夫羅夫發言之際，HTS領導的民兵連日來在敘利亞閃電般推進，控制了第二大城阿勒坡(Aleppo)、中部戰略要地哈瑪(Hama)等主要城市，並推進首都大馬士革、掌控附近村莊。