中東巨變 敘利亞反抗軍攻進首都大馬士革 總統阿塞德逃亡

敘利亞反抗軍7日攻進首都大馬士革，總統阿塞德已搭機逃離，不知前往何地。圖為在敘利亞哈瑪市的政府大樓牆上的阿塞德畫像彈痕累累。(美聯社)

敘利亞 反抗軍於當地時間8日宣布，他們已開始進入敘利亞首都大馬士革 ，當地居民告訴記者，他們聽見猛烈的槍聲。路透則引述兩名資深軍方官員報導，敘利亞總統阿塞德 已於8日乘坐飛機離開首都大馬士革前往未知地點；與此同時，反抗軍「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham, HTS)稱已經進入首都，且未見政府軍部署跡象。

政府軍和官員已撤出大馬士革

據報導，伊斯蘭主義組織沙姆解放組織在通訊軟體Telegram表示：「我們的部隊開始進入大馬士革。」

總部在英國的戰事監控團體敘利亞人權瞭望台組織(Syrian Observatory for Human Rights)消息人士說，敘利亞官員和政府軍已從大馬士革國際機場撤出，大馬士革居民說，他們聽見槍響的聲音。

反抗軍釋放釋放3500囚犯

據報導，反抗軍已釋放3500名囚犯，並歡天喜地慶祝囚犯獲釋，「宣告賽德納亞(Sednaya prison)不公時代結束」。賽德納亞是位於大馬士革郊區的大型軍事監獄，阿塞德政府在那裡拘留數千人。

兩名大馬士革居民8日表示，市中心傳出激烈槍戰聲，目前不清楚槍擊來源。而幾小時前，反抗軍宣布單單一天就控制第三大城荷姆斯(Homs)，阿塞德24年統治岌岌可危。

美聯社報導，敘利亞反抗軍7日加速前進，政府軍棄守了中部城市荷姆斯(Homs)。五名拜登政府官員接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，美國評估阿塞德政權近日之內便將垮台。

政府軍失守重鎮荷姆斯，對阿塞德而言堪稱一大打擊。荷姆斯地處大馬士革與沿海省份拉塔基亞(Latakia)、塔爾圖斯(Tartus)的重要交叉口，荷姆斯就是阿塞德的根據地，俄羅斯戰略海軍基地也在荷姆斯。

阿塞德政權垮台比預期快

CNN報導，如果美方分析屬實，將代表14年內戰之後上台的阿塞德獨裁政權，瓦解速度比外界預期快，直到上周之前，敘利亞情勢似乎仍處於膠著狀態。

不過，美國官員同時表示，阿塞德下場將會如何，美國還沒有完成正式評估報告，目前各種觀點看法不一。一名資深美國官員說，各方逐漸形成的共識是，阿塞德垮台越來越可能成為合理情境(plausible scenario)。

官員指出，唯一可能讓反抗軍全面攻占延遲實現的變數，是組織良好的襲擊與重新整裝出發，阿塞德手下對於排除任何可能競爭對手，向來頗有成效。

另一名了解美國情資的消息人士說，叛軍到目前為止能夠獲得進展，主要原因在於政府軍大多數時間並沒有正面交手。消息人士說，叛軍在占領地盤最多的阿勒坡(Aleppo)、伊德利布(Idlib)、哈瑪(Hama)，都沒有遭遇太多政府軍抵抗。

美國官員說：「問題在於，政府軍是否會確實防守大馬士革。」

CNN報導分析，反抗軍從上周展開行動之後一路勢如破竹，速度之快讓拜登政府感到措手不及，敘利亞政府軍幾乎蕩然無存，消失無蹤，讓保衛總統與首都的政府陸軍彷彿只剩空殼。