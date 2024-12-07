TikTok敗訴 1/19前不賣就禁 將上訴最高法院

巡迴上訴法院維持「不賣即禁」法律，但TikTok的 1億7000萬美國用戶，可繼續使用該應用程式而不會構成犯罪。(美聯社)

聯邦上訴法院6日駁回中國字節跳動(ByteDance)旗下短片分享平台TikTok 以受言論自由保護為由的上訴案，維持國會通過的「不賣即禁」要求；TikTok不服，表示將訴諸最高法院。

華爾街日報報導，儘管巡迴上訴法院維持「不賣即禁」法律，但TikTok的 1億7000萬美國用戶，可繼續使用該應用程式而不會構成犯罪，它只是禁止谷歌 及蘋果等應用程式商店讓用戶下載或更新TikTok應用程式，也禁止互聯網服務公司支援，從而達到在美國關閉TikTok 。

哥倫比亞特區巡迴上訴法院由三名法官組成的合議庭作出裁決，指出國會有權對TikTok採取行動以保護美國利益。

由法官金斯伯格(Douglas Ginsburg)負責撰寫的判決書，駁回TikTok以及不少用戶指禁令「違反憲法，侵犯言論自由」的論點，指出憲法第一修正案的存在是為了保護美國的言論自由，而政府的行為完全是為了保護這種自由不受外國對手侵犯，同時限制這個對手收集美國人個資的能力。

判決書中也說，國會4月通過的相關法律是經過精心制定，只是針對外國對手的控制，是為了對抗中國構成國家安全威脅努力的一部分。

判決書中承認其裁決對TikTok用戶產生嚴重影響，但將之歸咎於中國對美國國家安全及商業威脅，而不是美國政府。

三名法官最終維持要求出售TikTok的法律，字節跳動須於2025年1月19日前出售或剝離TikTok在美資產，否則必須下架。

在作出裁決後，TikTok發言人表示，「最高法院在保護美國人的言論自由權方面有著良好的歷史記錄，我們希望它在這個重要的憲法問題上也能做到這一點」。暗示將會向最高法院提出上訴。

發言人又指，TikTok禁令是基於不準確、有缺陷和假設的資訊而構思和推行的，導致美國人民受到徹底的審查。TikTok已多次強調不會與中國政府分享美國用戶數據，並已採取實質措施保護用戶私隱。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)聲稱，這項裁決「是阻止中國政府將TikTok武器化的重要一步」。

谷歌及蘋果尚未表明將如何遵守有關法律，也拒絕回應裁決。

TikTok現在除了向最高法院上訴外，也寄望爭取總統當選人川普 「放生」；理論上若川普政府認為TikTok不再受中國控制，他可以拒絕執行禁令或使用總統權力解除有關法律條款。