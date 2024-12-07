雷根國防調查：若中侵台 73%美國人支持承認台灣獨立
據5日公布的今年「雷根國防調查」，在台灣議題上，有73%美國受訪者回答，若中國入侵台灣，將支持承認台灣為獨立國家。這比該調查去年的結果增加一個百分點。
該調查由美國「雷根總統基金會與研究所」(RRPFI)公布，自11月8至14日透過電訪及網路問卷實施調查，即川普再次當選美國總統後幾天。該調查發現，對台灣議題表達支持的受訪者包含共和黨及民主黨，他們的立場與態度並未因政黨認同而有差異。
對一旦中國侵台的問題，有73%受訪者說會支持承認台灣是獨立國家；另有66%受訪者傾向對中國採取經濟制裁。
此外，58%受訪者支持美國增加在台海地區的軍事部署，跟去年相同；56%同意原駐台灣軍事裝備，也跟去年一樣；48%支持美軍協防台灣，比去年增加2個百分點；還有51%支持畫設禁航區，但比去年減少2個百分點。另有49%受訪者視中國為美國頭號威脅，雖低於去年的51%，但仍是美國人心中的最大威脅；26%認為俄羅斯才是最大威脅；若美中開戰，52%覺得美國能贏；若美俄開戰，64%認為美國能贏。
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