雷根國防調查：若中侵台 73%美國人支持承認台灣獨立

根據最新民調，58%受訪的美國人支持在台海地區增加軍事部署，圖為台軍戰艦試射美製防空飛彈。(美聯社)

據5日公布的今年「雷根國防調查」，在台灣議題上，有73%美國受訪者回答，若中國入侵台灣，將支持承認台灣為獨立國家。這比該調查去年的結果增加一個百分點。

該調查由美國「雷根總統基金會與研究所」(RRPFI)公布，自11月8至14日透過電訪及網路問卷實施調查，即川普再次當選美國總統後幾天。該調查發現，對台灣議題表達支持的受訪者包含共和黨 及民主黨 ，他們的立場與態度並未因政黨認同而有差異。

對一旦中國侵台的問題，有73%受訪者說會支持承認台灣是獨立國家；另有66%受訪者傾向對中國採取經濟制裁。