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雷根國防調查：若中侵台 73%美國人支持承認台灣獨立

編譯中心／綜合報導
根據最新民調，58%受訪的美國人支持在台海地區增加軍事部署，圖為台軍戰艦試射美製防空飛彈。(美聯社)
根據最新民調，58%受訪的美國人支持在台海地區增加軍事部署，圖為台軍戰艦試射美製防空飛彈。(美聯社)

據5日公布的今年「雷根國防調查」，在台灣議題上，有73%美國受訪者回答，若中國入侵台灣，將支持承認台灣為獨立國家。這比該調查去年的結果增加一個百分點。

該調查由美國「雷根總統基金會與研究所」(RRPFI)公布，自11月8至14日透過電訪及網路問卷實施調查，即川普再次當選美國總統後幾天。該調查發現，對台灣議題表達支持的受訪者包含共和黨民主黨，他們的立場與態度並未因政黨認同而有差異。

對一旦中國侵台的問題，有73%受訪者說會支持承認台灣是獨立國家；另有66%受訪者傾向對中國採取經濟制裁。

此外，58%受訪者支持美國增加在台海地區的軍事部署，跟去年相同；56%同意原駐台灣軍事裝備，也跟去年一樣；48%支持美軍協防台灣，比去年增加2個百分點；還有51%支持畫設禁航區，但比去年減少2個百分點。另有49%受訪者視中國為美國頭號威脅，雖低於去年的51%，但仍是美國人心中的最大威脅；26%認為俄羅斯才是最大威脅；若美中開戰，52%覺得美國能贏；若美俄開戰，64%認為美國能贏。

根據最新民調，58%受訪的美國人支持在台海地區增加軍事部署，圖為台軍使用美製拖氏...
根據最新民調，58%受訪的美國人支持在台海地區增加軍事部署，圖為台軍使用美製拖氏飛彈進行射擊演習。(美聯社)

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