上訴法院維持TikTok禁令 兩黨議員肯定：共產黨的損失

TikTok去留前景未明。圖為TikTok的一些使用者聚集華盛頓，要求國會放過TikTok。(美聯社)

華府特區聯邦巡迴上訴法院裁定維持TikTok 禁令，曾經推動禁令立法的兩黨國會議員，6日紛紛對判決表示肯定。

眾院中國共產黨問題特設委員會(House Select Committee on the Chinese Communist Party)主席、共和黨籍密西根州聯邦眾議員 穆勒納爾(John Moolenaar)聲明指出，對於川普上台之後將促使美國接管TikTok感到樂觀，好讓TikTok能夠在美國繼續使用。

穆勒納爾說，歡迎TikTok在新東家管理之下在美國使用。他也對聯邦上訴法院的裁決予以嘉許，形容判決是「中國共產黨的損失」，但看好TikTok在美國的未來發展。

參與TikTok禁用法案提案連署的民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)說，如今已是時候，TikTok的北京母公司字節跳動科技(ByteDance)應該要遵守法律了。

司法部 同樣稱讚聯邦上訴法院裁決。司法部長加蘭德(Merrick Garland)在聲明中說：「法院今天的判決是重要一步，阻擋中國政府以TikTok做為武器，搜集數百萬美國民眾的敏感資料、祕密操控傳達給美國觀眾的內容，以及企圖破壞我們的國家安全。」

加蘭德說，上訴法院認可TikTok禁用法案是基於符合憲法的精神保護美國國家安全，司法部致力於保護美國民眾敏感個資不受遭到獨裁政權控制的企業剝削。