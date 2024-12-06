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獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

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人物側寫／馬唯中暢談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

記者馬璿、范航瑜
馬唯中(右)坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)
馬唯中(右)坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

紐約，大都會博物館展覽廳。

馬唯中選在這裡受訪。她坐在長椅上，背後是大都會上個世紀收藏的美國著名抽象表現主義畫家傑克森．波拉克(Jackson Pollock)巨幅畫作「秋天的節奏(Autumn Rhymn)」，遊人在波拉克色彩交錯縱橫的不規則線條前，靜靜地穿梭。

前一天剛忙完台灣著名文字藝術家董陽孜兩大書法作品開幕，馬唯中的聲音沙啞了，但娓娓道來董陽孜的文字藝術，依然神采奕奕。在波拉克的抽象畫作前談董陽孜，或許也是馬唯中身為策展人交織東西文化的巧妙心思。

作風低調 難得提起童年

這並非他們首次合作。2021年，馬唯中任職香港M+視覺文化博物館水墨策展人時，就曾邀請董陽孜，為地下大堂空間創作五件大型書法作品。她在11月21日的開展致詞中提到，自十多歲便接觸董陽孜的書法作品。平日作風低調的馬唯中，難得在公開場合提及童年經歷。

馬唯中表示，任職香港M+視覺文化博物館水墨策展人時，就曾邀請董陽孜為地下大堂空間...
馬唯中表示，任職香港M+視覺文化博物館水墨策展人時，就曾邀請董陽孜為地下大堂空間創作五件大型書法作品。(記者范航瑜╱攝影)

馬唯中對事實的「更正」，頗有家教傳承。她說，早年曾有媒體報導她學習的是「生命科學」，其實是「以訛傳訛」。

「我的本科課程確實有生命科學史，但我的主攻方向還是歷史。我在大三、大四時修讀了許多藝術史課程。」馬唯中說，她一直喜歡逛博物館，熱情由來已久，雖然研究的領域有所不同，但方法與精神是一脈相通的，「從歷史到博物館，只不過是將研究歷史的方法轉移到另一領域。」

馬唯中赴美攻讀哈佛大學科學史學位後，基於對研究的興趣，接著在紐約大學取得博物館碩士。之後，在知名藝術家蔡國強的紐約工作室擔任總監四年期間，透過多場國際性的展覽，磨練了在歐美語境下策畫藝術展品的能力。隨後，她重返校園，於2017年獲得加州大學聖地牙哥分校的藝術史與藝術評論博士，長期活躍於國際藝術界。

家學淵源 醉心文化藝術

馬唯中醉心於文化藝術領域，或可從母親周美青寫過的文章找到家學淵源的線索。周美青在台灣雜誌《親子天下》的專欄寫過《去看藝展吧！》一文，提及在女兒成長過程中，常帶著孩子們參與各式藝術活動，原先只是單純想培養孩子的美感，卻激發了她們對藝術的好奇心與熱情。周美青也在《重拾書法教育》一文，強調毛筆字獨特的文字之美，認為書法不僅具有哲理性與文化傳承性，更是培養心性與氣質的重要基礎。

馬唯中未追隨父親馬英九與母親周美青的腳步，向來也避談藝術以外的話題，在這次罕見的受訪也不例外。但在成功策展董陽孜在大都會登台後，外界總算得窺馬唯中以科學研究為基礎，藝術為橋梁，串連起歷史與現代、亞洲與世界的實力。

台灣當代知名書法家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自《詩...
台灣當代知名書法家董陽孜應紐約大都會藝術博物館之邀，於博物館大廳展出兩幅取自《詩經》與蘇軾詞的大型作品。而促成這次展覽的幕後推手，正是於2022年加入大都會並擔任亞洲藝術策展人的馬唯中。(記者馬璿╱攝影)

董陽孜 博物館 書法

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