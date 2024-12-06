川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。圖為瓜地馬拉無證移民被從美國遣返回國。(路透)

即將上任的川普 政府計畫將無證移民驅逐到其他國家，包括特克斯和凱科斯群島(Turks and Caicos)、巴哈馬、巴拿馬及格瑞那達等，以實現他所承諾的「美國史上最大規模的驅逐行動」。

國家廣擴公司新聞網(NBC News)5日引述三名消息人士報導，川普過渡小組目前正草擬一份國家名單並與它們商討，當被逐無證移民的原籍國拒絕接收時，就會將他們驅逐到這些國家。

川營擬國家名單 巴哈馬已拒絕

名單內的國家還不限於上述四國，但特克斯和凱科斯群島、巴哈馬已拒絕這個提議。

NBC的報導指出，若川普政府實施這項計畫，意味著成千上萬的無證移民將永久流離失所，因為他們的文化截然不同，在當地語言不通且不認識任何人。

目前還不清楚這些移民在被逐後的安排，包括是否可在當地合法居留和工作，也不清楚川普政府會向各國施加什麼壓力，包括外交及經濟壓力來迫使它們接受這樣安排。

這並不是川普政府首次將無證移民遣送到第三國，在首個任期內，2019年開始將不知要到哪裡的尋求庇護者，送上飛往瓜地馬拉的飛機，這種做法一直持續到2020年初，因疫情而停止。

美國公民自由聯盟(ACLU)及其他移民維權組織已就有關政策控告川普政府，訴訟仍在聯邦法院審理，現在又爆出同樣計畫。

ACLU全國辦公室律師格倫特(Lee Gelernt)表示，在川普首任期間，該組織已因這種政策而興訟，因為它是非法的，將使尋求庇護者面臨嚴重風險。

即將出任白宮新聞秘書的李維特(Karoline Leavitt)則表示，美國人授權川普總統阻止非法移民 的入侵，確保邊境安全，驅逐危險罪犯及恐怖分子。

巴拿馬拒回應 要川上台後再談

對於有關計畫，巴哈馬總理戴維斯(Philip Davis)的辦公室5日表示「堅決拒絕」，特克斯和凱科斯群島移民和邊境服務部長穆斯格羅夫(Arlington Musgrove)也說堅定保護自身的利益，維護移民系統的完整性；巴拿馬政府發言人則拒絕回應，只表示願意在美國新政府上台後與其接觸。

墨盼別送來 川可能用關稅施壓

三名消息人士也透露，川普可能利用關稅政策施壓，迫使墨西哥 接受更多被美國驅逐出境的非墨西哥人，而不僅僅是在邊境被遣返的人。

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)5日在記者會上未直接拒絕接收第三國無證客，只表示希望與川普政府達成協議，防止將第三國移民驅逐到墨西哥，而是將他們直接送回原籍國。