瓊瑤辭世／「瓊瑤宇宙」捧紅二秦二林、還珠 成就跨時代觀眾回憶

瓊瑤知名作家瓊瑤4日傳出在淡水住家辭世。圖為瓊瑤歡慶83歲生日。(取材自臉書)

著作等身的作家瓊瑤 4日在台灣淡水家中被發現輕生過世，她有多部著作先在台灣改編成影視作品，1989年瓊瑤電視劇「六個夢」系列首開台灣與中國大陸合拍劇風氣，到1998年開始的「還珠格格」三部曲更是在大陸大暴紅，創下平均收視率超過五成的瘋狂紀錄，讓瓊瑤獲得「連續劇女王」、「華文IP教母」封號，更捧紅不少演員。

瓊瑤的著作改編成影視作品捧紅跨世代的演員，也為跨世代的觀眾留下回憶，至今仍是經典。 「愛情教母」瓊瑤不只叱吒文壇，甚至在影視圈自成「瓊瑤IP宇宙」。

當年誰能參演瓊瑤作品，就有機會成為當紅炸子雞，不只電影時期的「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌；一系列「瓊瑤電視劇」更捧紅俞小凡、劉雪華、馬景濤、陳德容、蕭薔、趙薇 、林心如 、蘇有朋等一票明星。

林青霞19歲以瓊瑤的「窗外」出道，之後又演出「在水一方」、「我是一片雲」、「雁兒在林梢」、「燃燒吧！火鳥」等作品，兩人不只在工作上有多次合作，私下也是相差16歲的忘年之交。林青霞推出第一本書「窗裏窗外」時，瓊瑤也在序文寫下：「我認識的青霞，美麗、飄逸、青春、純真、而且充滿了靈性。至今，我沒有遇到過第二個可以和青霞媲美的女子。」

秦漢曾演出瓊瑤著作改編的「遠山含笑」、「窗外」、「海鷗飛處」、「在水一方」等電影，秦祥林首度擔任男主角則是在瓊瑤作品改編的「心有千千結」、「一簾幽夢」等。林青霞、秦漢、秦祥林曾共同主演「我是一片雲」，林青霞戲外也曾與秦祥林訂婚，但未走到最後，也曾跟秦漢愛情長跑10年，可惜同樣未修成正果。

中國大陸最熟悉的瓊瑤電視劇大概是「還珠格格」，當動力火車演唱的主題曲「當」前奏一下，幾乎所有人都能跟著唱出「啊～」演員部分也一舉捧紅趙薇、林心如、蘇有朋等人，連飾演丫鬟「金鎖」的范冰冰也因此嶄露頭角。

她的作品首次在影視圈問世是1965年，由導演李行拍攝，改編小說「追尋」的電影「婉君表妹」，根據國家影視聽中心資料，在1965至1983年間，由中央電影公司（中影）領頭改編翻拍的瓊瑤小說，在19年間就發行了「啞女情深」、「我是一片雲」、「庭院深深」、「窗外」、「彩雲飛」等50部，影響力橫掃全台灣及東南亞各國，奠定「文藝愛情」這類以愛情為主題的電影類型。

到80年代後，瓊瑤轉戰電視圈，一系列「瓊瑤電視劇」更讓「瓊瑤IP」無遠弗屆擴散，從「庭院深深」、「幾度夕陽紅」、「在水一方」等部部叫好又叫座，紅遍兩岸三地。

1989年瓊瑤電視劇「六個夢」系列首開台灣與中國合拍劇風氣，到了1998年開始的「還珠格格」三部曲更是在中國大暴紅，創下平均收視率超過五成的瘋狂紀錄，讓瓊瑤獲得「連續劇女王」、「華文IP教母」封號。