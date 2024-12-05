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瓊瑤辭世／投稿遇摯愛平鑫濤 共創華文愛情王國…故事比小說傳奇

記者陳宛茜／台北報導
瓊瑤與丈夫平鑫濤(左)聯手打造華文愛情王國。圖為夫婦出席皇冠50周年慶。(本報資料照片)
瓊瑤與丈夫平鑫濤(左)聯手打造華文愛情王國。圖為夫婦出席皇冠50周年慶。(本報資料照片)

作家瓊瑤筆下的愛情故事千迴百轉，但她自己的愛情故事比小說更傳奇。處女作「窗外」是瓊瑤的半自傳愛情故事，小說在平鑫濤創辦的皇冠雜誌連載後大獲成功，兩人也因此相遇相戀，攜手打造橫跨兩岸、影響整個華人世界的愛情王國。

瓊瑤出版的自傳「我的故事」，和平鑫濤前妻林婉珍出版的回憶錄「故事浮光」同時描述這段台灣出版界的傳奇故事，只是一個是夢幻愛情，另一個則是現實人生。

平鑫濤和瓊瑤，原本是出版社老闆和暢銷作家的關係。瓊瑤在「我的故事」中描述，寫完處女作「窗外」，寄到各報副刊都以「篇幅有限」退稿，唯獨平鑫濤回信，要求在皇冠雜誌上刊載。

「窗外」大獲成功後，為了方便寫作，原本住在高雄的瓊瑤，帶著孩子搬來台北。平鑫濤便在平家對面替她租了一間房子，還安排傭人讓她專心寫作。林婉珍在書中回憶，某次女兒告知她，聽到爸爸跟瓊瑤聊天。平鑫濤問「妳喜歡冬天還是夏天？」瓊瑤回答「冬天的時候，我喜歡夏天；夏天的時候，我喜歡冬天。」這個答案讓林婉珍感到不對勁。

瓊瑤在書中說，「我儘管生活在雲裡霧裡夢裡幻裡，身邊卻有個人(平鑫濤)，把我這些雲呀霧呀夢呀幻呀統統接收，再一件件的把它變成真實。」由林青霞主演的「窗外」電影大紅後，平鑫濤發現文學改編成影視作品的巨大潛力。

秦漢、劉雪華主演的連續劇「幾度夕陽紅」大紅後，瓊瑤作品又變成「小說和電視劇一條龍」的產出行銷模式。

一位曾在皇冠擔任多年編輯的出版人表示，瓊瑤在皇冠出版的每一部小說，出版前都已先做好「影視化」，新書和電視劇一條龍，讀者和觀眾一把抓。

而平鑫濤和瓊瑤一個專注於「夢裡幻裡的」文學創作、一個負責「把它變成真實」，務實和浪漫雙劍合璧，打造華文世界影響力最大的愛情王國。

不過，瓊瑤的「浪漫」在面對伴侶的老病死時，引發不小爭議。十年前平鑫濤因失智症臥床，平家子女覺得父親並非植物人，依然有活下去的權利，瓊瑤卻希望平鑫濤活得有尊嚴，寫下「雪花飄落之前」倡議尊嚴死。雙方決裂，平鑫濤由子女接手照顧直到病逝。

林婉珍則感慨平鑫濤努力一輩子，「終究沒有找到能夠跟他『同甘共苦』的伴侶。」如今瓊瑤以生命貫徹她倡導的「尊嚴死」理念，也讓讀者重新思索，瓊瑤用她的作品和一生對「愛情」寫下的定義。

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