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瓊瑤辭世／她影響力不輸金庸 卻拒絕進入台灣文學史

記者陳宛茜／台北報導
知名作家瓊瑤4日下午傳出在淡水區住家輕生。圖為瓊瑤2022年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。(本報資料照片)
知名作家瓊瑤4日下午傳出在淡水區住家輕生。圖為瓊瑤2022年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。(本報資料照片)

作家瓊瑤臉書上留下宛如瓊瑤小說的浪漫文句後離開人世。台北的文訊總編輯封德屏表示，瓊瑤創造一個世代的愛情經典，卻拒絕「進入台灣文學史」。台北文化部長李遠表示，瓊瑤打破文學與影視媒體的界線，將台灣文學的影響力推向全世界。

在一九六○、七○年代，瓊瑤小說是女孩子「躲在棉被裡偷偷看」的愛情經典。封德屏回憶，自己從小三讀瓊瑤，接著看瓊瑤作品改編的電影和電視劇。認為瓊瑤小說不論文字或國學造詣都是上乘，編織愛情的憧憬更令人目眩神迷，深深影響當年在學學生的愛情觀。

「我們這一代的少女都是看瓊瑤長大的。」一位曾編輯瓊瑤作品多年的1960年代生的出版人表示，瓊瑤把自己豐富的情感透過小說傳遞給所有讀者。書中的喜怒哀樂都是真的，而瓊瑤把這些情感放大，「現實中不會有那麼強烈的愛恨情仇，人們只能透過瓊瑤的電視劇和小說感受、感受原來喜歡人可以喜歡到這個程度」，這也是瓊瑤小說的魅力所在。

出版社遠流董事長王榮文表示，如果金庸是華文世界「第一個把歷史地理知識成功放入小說的作家」，瓊瑤就是第一個「成功把古典詩詞放進小說的作家」。瓊瑤和平鑫濤創造的「文學影視一條龍」模式及透過這種模式打造巨星的影響力「目前無人能敵」，連金庸也無法超越。

瓊瑤作品雖然影響一整個世代，卻長年為文學界所排斥。封德屏透露，文訊建構文學史時，將瓊瑤列入120位作家中，想為她評論作傳、卻遭瓊瑤拒絕，「她拒絕讓學者談她、也拒絕被放入台灣文學史。」

王榮文說，瓊瑤當年拒絕長照平鑫濤、想讓伴侶「尊嚴死」引發爭議，如今她以自己生命貫徹愛情理念，「這是她的愛情觀，一般人不能理解」，她也不在乎別人的理解。

 

瓊瑤 臉書 長照

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