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湯普森遭殺 妻曝：丈夫最近接到抱怨沒健保的民眾威脅

記者顏伶如／綜合報導
紐約市警方4日在街頭貼出公告，懸賞1萬元通緝涉嫌槍殺聯合健保公司執行長湯普森的兇嫌。(歐新社)
紐約市警方4日在街頭貼出公告，懸賞1萬元通緝涉嫌槍殺聯合健保公司執行長湯普森的兇嫌。(歐新社)

4日清晨在曼哈頓中城酒店外遭槍殺的聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)，身後留下51歲遺孀寶莉‧湯普森(Paulette "Pauley" Thompson)與兩名就讀高中的兒子，一家人住在明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)郊區的楓林市(Maple Grove)價值150萬元豪宅。寶莉是派克尼可列特健康服務中心(Park Nicollet Health Services)資歷20年的物理治療師。

湯普森夫妻都畢業於愛阿華大學(University of Iowa)。丈夫遇害後，寶莉接受國家廣播公司(NBC)訪問時說，他最近接到某些抱怨沒有健保的民眾威脅，但不知道具體細節。她表示：「我只知道他說有些人在威脅他。」

寶莉說，警方告知這是一起「有計畫的攻擊」。

湯普森2021年升任聯合健保執行長，手下約有14萬員工。據報導薪水、紅利加上認股權獎勵等，合計年收入約1020萬元。原訂4日要在希爾頓酒店(Hilton Hotel)投資人會議上演講。

聯合健保在新聞稿中說，原本湯普森要在演講中宣布集團營收可望突破4500億元的好消息。

聯合健保為4900多萬名美國人提供健康保險，人數超過西班牙全國人口。聯合健保不但是紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)規模最大的保險公司，也對消費者提供私人保險，並為雇主或州政府、聯邦經費補助的聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)提供保險計畫。

湯普森從愛阿華大學畢業後，職場生涯從普華永道聯合會計師事務所(PricewaterhouseCoopers，PwC)註冊會計師(CPA)開始。

湯普森在聯合健保服務20年但為人低調，在保險圈之外幾乎沒有知名度。美聯社報導，即使對持有聯合健保股票的股東來說，集團代表人物也是英國鐵人三項運動員出身的維帝(Andrew Witty)。

2021年，湯普森因為聯合健保等公司拒絕為急診室非重大疾病看診提供給付而引發爭議。

健保 保險 紅藍卡

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