9州300萬人將失健保 川普上任後白卡擴大補助恐重陷困境

總統當選人川普明年1月上任後，預計在九個州有300萬成人將很快失去由聯邦經費補助的聯邦醫療補助計畫(俗稱白卡)福利。(路透)

隨著川普返回白宮，加上共和黨在2025年將完全掌控國會，「平價醫療法」(Affordable Care Act)的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )擴大補助，恐將重新陷困境。

根據非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)，若共和黨減少讓各州擴大受惠民眾的額外白卡補助，全美有九個州將有超過300萬成年人面臨失去醫療保險 的直接風險。這主要是因為各州都有所謂的「觸發法」(trigger law)，一但聯邦資金減少，依照這些法律就會馬上結束白卡的擴大補助。

這九州為：亞利桑納州、阿肯色州、伊利諾州、印地安納州、蒙大拿州、新罕布夏州、北卡羅來納州、猶他州和維吉尼亞州。

2010年的「平價醫療法」鼓勵各州擴大白卡計畫，以便涵蓋更多未能透過工作取得醫療保險的低收入民眾。40個州加上哥倫比亞特區(District of Columbia)自2014年以來將白卡醫療保險範圍擴大到約2100萬人，讓美國未投保率降到歷史新低點。

作為交換，聯邦政府支付90%的費用來覆蓋擴大的人口，遠高於其他白卡受益人的57%。

保守派政策團體普遍反對「平價醫療法」，他們表示該計畫成本過高，涵蓋人數過多；而民主黨人則表示，白卡擴大補助計畫拯救生命，並透過將覆蓋範圍擴大到無力承擔私人保險的人，幫助許多社區。

密西根大學公共衛生學院副教授蒂皮內尼(Renuka Tipirneni)表示，如果國會削減聯邦資金，那白卡擴大補助在當初選擇加入醫療補助的州，甚至是那些沒有觸發法的州，都將面臨風險，因為州議會將被迫彌補差額。

研究人員估計，九州中在有觸發法的六州，有310萬到370萬人很快會因此失去健保 ；其中差異取決於各州如何對待在「平價醫療法」擴張前，加入醫療補助的民眾；即使結束擴大補助，他們有可能繼續獲得享有健保的資格。