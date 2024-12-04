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南韓短命戒嚴／議員翻牆返國會緊急投票 與武裝部隊對峙

記者胡玉立／綜合報導
當持槍的武裝戒嚴部隊試圖進入國會時，最大反對黨共同民主黨的國會議員和工作人員等聚集起來，用沙發、桌椅堵住門窗，阻止軍人衝入。(路透)
當持槍的武裝戒嚴部隊試圖進入國會時，最大反對黨共同民主黨的國會議員和工作人員等聚集起來，用沙發、桌椅堵住門窗，阻止軍人衝入。(路透)

南韓總統尹錫悅3日晚上10時突然上電視宣布緊急戒嚴，舉世震驚，國會議長禹元植下令召開全體緊急會議，國會工作人員和民眾與戒嚴部隊展開搏鬥，試圖阻止軍隊進入國會。另一方面，在野黨議員迅速集結到議場，有些議員甚至翻越圍牆進入國會，場面十分混亂。在首都首爾的街頭，憤怒不滿的民眾在議會大廈外聚集遊行，與鎮暴警察和安全部隊發生衝突，抗議活動持續到深夜。

尹錫悅宣布緊急戒嚴後，南韓軍方隨即公告，根據戒嚴令，國會和其他可能造成「社會混亂」的政治集會被暫停，任何違反規定者都可以在沒有逮捕令的情況下被逮捕。軍用直升機在議會上空部署，部分直升機降落在國會場地，有權阻止戒嚴令的國會周邊則陷入混亂。

在野黨議員紛紛趕來國會議事堂準備投票，已經到場的議員則焦急等待因為國會警衛隊封鎖出入口而來不及趕到的同僚。共同民主黨等在野黨議員立即集結到國會議場，準備解除戒嚴令。國會出入口被警方控制之後，有議員甚至翻越圍牆進入國會，許多人面露震驚和憤怒神情，就連尹錫悅所屬的國民力量黨也將此次宣布戒嚴視為「違憲、違法」。

到達國會的在野黨議員都無法掩飾憤怒和感到荒唐的神情。有議員和安全抵達的同僚握手致意，彼此感嘆「這是現實嗎」、「他到底想做什麼」，現場憤怒的情緒高漲。

南韓議會大樓的一扇門被工作人員用來阻擋戒嚴部隊進入的家俱撞擊受損。(路透)
南韓議會大樓的一扇門被工作人員用來阻擋戒嚴部隊進入的家俱撞擊受損。(路透)

在當地時間凌晨0時左右，持槍的武裝戒嚴部隊抵達國會周邊。儘管警方阻止部隊進入國會，但戒嚴部隊仍嘗試從正門和後門進入，發現部隊人員動作的國會工作人員和一般民眾立即聚集起來、組成防線，現場不時傳出尖叫與咒罵聲。

戒嚴部隊發現無法順利進入國會主建築後，開始砸玻璃開闢入口。他們打破位於主樓2樓，執政黨國民力量黨代表(黨魁)辦公室的玻璃後闖入，再次與一般民眾在走廊展開對峙。

國會工作人員和民眾噴灑滅火器來阻止部隊，但戒嚴部隊仍繼續朝議場推進。工作人員在議場門口組成3排人牆，來阻止部隊進入。

國會議事堂內，主要反對黨共同民主黨(Democratic Party)用沙發推成路障，阻止軍人入內。到場的190名議員以全票通過解除戒嚴，國會議長禹元植隨後宣布該戒嚴令無效。南韓軍方則表示將維持戒嚴令，直到尹錫悅親自解除戒嚴令為止。4日清晨，軍方開始離開國會現場。

每日郵報(Daily Mail)報導，令人震驚的畫面顯示，尹錫悅向全國廣播演講後不久，數十名鎮暴警察和武裝警察在國會外驅趕憤怒的騷亂者。新聞攝影機捕捉到直升機降落在國會大樓頂部，軍隊下機展開封鎖。其他的鏡頭和照片顯示，士兵全副武裝穿著戰術裝備在國會走廊徘徊。

南韓戒嚴部隊試圖逮捕在議會及周圍逮捕在野黨領袖和國會領袖，遭到工作人員和示威群眾...
南韓戒嚴部隊試圖逮捕在議會及周圍逮捕在野黨領袖和國會領袖，遭到工作人員和示威群眾組成三排人牆阻止部隊進入。(美聯社)

戒嚴 尹錫悅 南韓

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