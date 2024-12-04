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南韓短命戒嚴／尹錫悅民調低 夫人收賄炒股當豬隊友

編譯潘勛／綜合報導
南韓總統尹錫悅(左)因夫人金建希(右)收受名牌包並遭控炒股、企圖干預選舉等醜聞，支持率一再創新低。(歐新社)
南韓總統尹錫悅(左)因夫人金建希(右)收受名牌包並遭控炒股、企圖干預選舉等醜聞，支持率一再創新低。(歐新社)

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴令，他2022年在大選中僅僅險勝，誓言要對北韓採取更強硬立場，但接下來任內問題連連、醜聞不斷，與反對黨常常對峙，他的妻子金建希涉及不少醜聞，也給他帶來重大麻煩。

紐約時報報導，尹錫悅以前擔任檢察官，競選總統時得票率不及50%，僅以不到1%的勝幅當選總統；很多人認為此一結果，只是選民反對前任總統文在寅，而非熱情支持尹錫悅。他在競選期間及就任總統以來，都與一波反對女性主義事件採結盟立場。

南韓反對黨選舉時控制國會，尹錫悅與反對黨經常對峙，接下來施政認可率便不斷暴跌。

尹錫悅為斷尾求生而宣布戒嚴，讓自己得以箝制媒體及反對黨，是南韓幾十年來僅見，但由他就職後一些動作便可預見端倪。他被南韓國內視為大力製造分裂的總統，還譴責反對黨陰謀「叛亂」、「試圖推翻民主自由」。

尹錫悅當選以來，一直用民事訴訟、國家法規及刑事偵辦來箝制他稱為假消息的言論；被總統辦公室指控散播假消息的記者，檢警便頻頻突襲他們的住家與編輯台。

尹錫悅還被指責為濫用權力來增進自己利益。今年他被控向國防部施壓，想終止2023年一名南韓海軍陸戰隊員死因的偵辦行動；國會通過反對黨所提法案，呼籲指派特別檢察官來偵辦此案，結果遭他否決。

尹錫悅之妻金建希在他一些麻煩事裡，都扮演中心角色；去年年底，她遭監視鏡頭拍下收取一個值2200美元的「迪奧」(Dior)名牌包當禮物；此事讓尹錫悅自己的政黨都動盪不安，在國會選舉前變成重大問題。

尹錫悅選總統前，金建希便面臨指控，說她參與操控股價陰謀。反對黨控制國會通過法案，規定派任特別檢察官來調查這些傳聞，但尹錫悅否決該法案。

自尹錫悅就任以來，南韓與北韓的關係長期陷入低谷；尹錫悅採用對峙手段，呼籲向北韓散播自由理念，以突破北韓的資訊封鎖；北韓領袖金正恩於是採取更鷹派立場，宣稱南韓不是統一的夥伴，而是該兼併的敵人。

尹錫悅 南韓 北韓

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