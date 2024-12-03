我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

韓聯社：南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

華郵：馬斯克掌理政府效率部後 考慮取消日光節約時間

記者顏伶如／即時報導
科技富豪馬斯克(圖)、企業家拉馬斯瓦米率領下的政府效率部，將考慮廢除在美實施已有百年歷史的日光節約時間。（路透）
科技富豪馬斯克(圖)、企業家拉馬斯瓦米率領下的政府效率部，將考慮廢除在美實施已有百年歷史的日光節約時間。（路透）

華盛頓郵報3日報導，總統當選人川普再次執政時，科技富豪馬斯克(Elon Musk)、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)率領下的政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)，將考慮廢除在美實施已有百年歷史的日光節約時間(daylight saving time)。

馬斯克與拉馬斯瓦米日前都在社群媒體透露有意取消日光節約時間，但未說明具體作法。

馬斯克上周在社群媒體X發文寫道：「看來民眾希望廢除惱人的調時鐘。」馬斯克發文附上網友提供的網路民調網址，調查結果指出絕大多數受訪者都希望取消日光節約時間。

每年3月將時鐘撥快一小時進入日光節約時間，到了11月則把時鐘撥回一小時的規定，旨在讓民眾上班時段能接觸到更多陽光充足的時間，但撥時鐘導致生理時鐘出現「時差」卻常發生早晨起床精神不濟、遲到，甚至某些公共健康問題。

拉馬斯瓦米發文回應馬斯克：「這很沒效率，要解決很容易。」

報導指出，川普上台之後，白宮對於取消日光節約時間看法如何仍有待觀察，但日光節約時間實施與否的決定權在於國會，而非行政部門。過去幾年裡，挑戰日光節約時間的法案在國會都沒能成功。

共和黨猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)在X發文詢問馬斯克是否想要終止每年調時鐘的措施，馬斯克11月27日回覆：「是的。」

兩黨國會議員先前曾經推動立法希望永久停留在日光節約時間，不要再把時鐘調回一小時。民主黨籍麻州聯邦參議員馬基(Edward Markey)發表聲明說：「調時鐘對一個正在行進中的國家來說，真的沒有道理。」他說：「但我們需要固定的日光節約時間，傍晚時分能有更多陽光，好讓民眾可以完成更多事情。」

報導指出，出身美國中央地帶的國會議員經常反對取消日光節約時間，理由是如果固定讓時鐘調快一小時，印地安納波里斯(Indianapolis)、底特律等城市冬季要等到上午9時過後才能看到日出。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

馬斯克 社群媒體 川普

上一則

為何特赦兒子？拜登認為川普不會放過杭特

延伸閱讀

1原因助攻 特斯拉11月市值飆升38.1% 增幅冠全球

1原因助攻 特斯拉11月市值飆升38.1% 增幅冠全球
彭博：馬斯克的SpaceX擬釋股 估值躍升至3500億元

彭博：馬斯克的SpaceX擬釋股 估值躍升至3500億元
川普與馬斯克「交易式」關係 1個要影響力 1個要忠誠顧問

川普與馬斯克「交易式」關係 1個要影響力 1個要忠誠顧問
馬斯克將掌「政府效率部」真能大砍聯邦支出？

馬斯克將掌「政府效率部」真能大砍聯邦支出？

熱門新聞

美國總統拜登（左）與次子杭特（中）和孫子小波（右）。（路透）

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

2024-12-01 22:50
總統當選人川普以非法移民和毒品氾濫為由，宣布拿中加墨商品的關稅開刀；他25日傍晚表示，上任後將針對所有中國大陸進口商品加徵10%的關稅，此外，墨西哥與加拿大進口美國的所有商品要加徵25%關稅。(路透)

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

2024-11-25 19:50
候任總統川普宣布上台後將對所有中國進口商品加徵10%關稅，所有墨西哥、加拿大進口商品加徵25%關稅，有七大項目首當其衝。(美聯社)

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

2024-11-26 10:24
川普在競選期間揚言對中國拉高關稅至60%。（路透）

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

2024-11-26 09:55
拜登總統（右）與次子杭特‧拜登(左)。(美聯社)

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

2024-12-01 22:25
走線客馬驫擁有拉麵手藝，在穆斯林友人協助下，於紐約一家蘭州牛肉麵館工作，每天上班八小時，自由過生活。 (記者許君達／攝影)

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

2024-11-30 11:00

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業
韓星赴中國旅遊猝死 家屬痛心他「踏上有去無回的旅程」

韓星赴中國旅遊猝死 家屬痛心他「踏上有去無回的旅程」
拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」
同時服用不同保健品？專家：這兩種混搭最危險

同時服用不同保健品？專家：這兩種混搭最危險