我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區新嘗試 55元體驗「無菜單」咖啡店

好市多玩具買了10年「孩子長大不再需要」退貨成功

朝野不挺拜登特赦 眾議員轟：沒有家庭能超越法律

記者張文馨／華盛頓報導
民主黨籍聯邦參議員科班奈特批擊拜登總統特赦杭特之舉是「侵蝕人民對司法公正的信心」。(美聯社)
民主黨籍聯邦參議員科班奈特批擊拜登總統特赦杭特之舉是「侵蝕人民對司法公正的信心」。(美聯社)

拜登總統1日特赦兒子杭特‧拜登，創下歷史先例，政治效應不斷，除共和黨群起攻之，自家民主黨人也不認同，黨內反彈愈來愈高，稱拜登此舉斲傷總統公信力，破壞民眾對法治的信賴，也有人直指拜登做錯，讓總統的家人置於法律之上。

拜登宣布特赦決定後，兩黨國會議員陸續表達立場。

民主黨籍聯邦眾議員佩瑞茲(Marie Gluesenkamp Perez)指拜登做了錯誤決定，沒有任何家庭能超越法律；參議員彼得斯(Gary Peters)批拜登濫權；參議員威爾希(Peter Welch)稱這項豁免並不聰明。

眾議員戈登(Jared Golden)表示，身為父親，他理解想要盡全力保護孩子的心情；但他憂心，對親密的家族成員實施廣泛的豁免，將斲傷總統公信力。

參議員班奈特(Michael Bennet)在X發文指，拜登此舉置個人利益於責任之上，進一步破壞公眾對司法系統的信心。

眾議員蘭斯曼(Greg Landsman)表示，從父親的角度，他能理解；但從希望政府能重新贏得人民信賴的角度出發，這是開倒車。

曾在黨內初選挑戰拜登的眾議員菲利普斯(Dean Phillips)說，以前是川普濫用豁免，現在是拜登。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生(Mike Johnson)在社群平台X稱，拜登家族的濫權已對司法系統造成不可逆的傷害，呼籲盡速展開改革行動。

共和黨籍聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)在社群平台X稱，赦免的不只是杭特已認下的多項重罪，就連杭特過去數十年來已經(或可能)觸犯的罪行都能一併免罪，這是司法系統的笑柄。

參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)則說，他也可能赦免兒子，問題在於拜登不能自相矛盾，承諾不特赦卻又這麼做，他不滿總統說謊。

民主黨籍眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)則將砲火對準共和黨，稱那些替34項重罪犯(指總統當選人川普)辯護的人，不必討論拜登赦免案。

民主黨籍華盛頓州國會員裴瑞斯2日痛批拜登總統特赦兒子杭特之舉，稱「沒有任何家庭能...
民主黨籍華盛頓州國會員裴瑞斯2日痛批拜登總統特赦兒子杭特之舉，稱「沒有任何家庭能凌駕於法律之上」。(美聯社)

杭特‧拜登 眾議員 參議員

上一則

拜登特赦兒子 評論：掩飾自己烏克蘭貪腐

下一則

起訴拜登杭特 特檢駁斥「有政治動機」

延伸閱讀

川普給哈瑪斯最後通牒：在我上任前釋放所有人質 否則代價慘重

川普給哈瑪斯最後通牒：在我上任前釋放所有人質 否則代價慘重
美好告別 拜登夫人介紹白宮聖誕裝飾 主題「平安與光的季節」

美好告別 拜登夫人介紹白宮聖誕裝飾 主題「平安與光的季節」
以黎停火恐破裂？以色列違規52次遭法警告 真主黨射飛彈報復

以黎停火恐破裂？以色列違規52次遭法警告 真主黨射飛彈報復
拜登稱杭特被起訴是司法失當 特檢：辯詞被11名聯邦法官打回票

拜登稱杭特被起訴是司法失當 特檢：辯詞被11名聯邦法官打回票

熱門新聞

美國總統拜登（左）與次子杭特（中）和孫子小波（右）。（路透）

拜登特赦兒子杭特 媒體狠批「變得像川普」、「不要臉」

2024-12-01 22:50
總統當選人川普以非法移民和毒品氾濫為由，宣布拿中加墨商品的關稅開刀；他25日傍晚表示，上任後將針對所有中國大陸進口商品加徵10%的關稅，此外，墨西哥與加拿大進口美國的所有商品要加徵25%關稅。(路透)

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

2024-11-25 19:50
候任總統川普宣布上台後將對所有中國進口商品加徵10%關稅，所有墨西哥、加拿大進口商品加徵25%關稅，有七大項目首當其衝。(美聯社)

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

2024-11-26 10:24
川普在競選期間揚言對中國拉高關稅至60%。（路透）

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

2024-11-26 09:55
拜登總統（右）與次子杭特‧拜登(左)。(美聯社)

自毀承諾 拜登特赦兒子杭特非法持槍、稅務案定罪

2024-12-01 22:25
走線客馬驫擁有拉麵手藝，在穆斯林友人協助下，於紐約一家蘭州牛肉麵館工作，每天上班八小時，自由過生活。 (記者許君達／攝影)

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

2024-11-30 11:00

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」
這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由
考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業