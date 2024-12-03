拜登特赦兒子 評論：掩飾自己烏克蘭貪腐

評論2日譴責拜登總統特赦拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)，實則為掩飾自己在烏克蘭 天然氣公司Burisma貪腐案中的角色。

拜登2日為杭特簽署「全面且無條件」的赦免令，涵蓋杭特從2014年1月1日到2024年12月1日期間所有已知、可能構成或參與的不法行為。杭特將不會因為這段期間的作為，受到任何聯邦起訴。

政治新聞網站Politico報導，赦免令的起始日期顯然經過刻意挑選，杭特2014年4月成為Burisma控股公司的董事，當時拜登是副總統，共和黨指控杭特利用拜登的職位獲得不法利益。

保守派評論員莉茲‧惠勒(Liz Wheeler)寫道，「杭特2014年加入Burisma董事會，赦免杭特2014年到2024年間可能犯下的任何罪行，拜登在保護他家族的犯罪集團。哇！」

惠勒表示，拜登保護兒子不受聯邦調查局(FBI)可能出現新局長的影響：「這次赦免無關槍枝指控，大人物(big guy)正在保護自己不受(川普 提名的)FBI準局長巴特爾(Kash Patel)傷害。」

每日郵報(Daily Mail)報導，杭特2017年曾在電郵中以「大人物」指稱當時擔任副總統的父親，該電郵涉及一樁為拜登家族及其同夥賺進數百萬元的商業交易。

川普團隊工作人員普萊斯(Greg Price)寫道：「拜登從2014年開始赦免杭特，令人難以置信。」

白宮官員否認此次赦免與巴特爾獲認命或川普在下任政府間安插其他親信有關。

這名官員表示，「不，這是回應已經發生的情況，政治壓力導致審判不公。」

杭特沒有天然氣或能源產業的背景，卻加入Burisma董事會且獲得數百萬元的報酬，而他擔任董事期間的行為也招致訴訟。

每日郵報去年率先披露，杭特與民主黨戰士斡旋「終結」針對涉貪Burisma老闆茲洛切夫斯基(Mykola Zlochevsky)的所有案件，並「獲取關於烏克蘭檢察長辦公室的情報」。

這些電郵證實涉貪的烏克蘭檢察長蕭金(Viktor Shokin)供稱，杭特與拜登密謀阻止蕭金對Burisma的刑事調查。

2014年5月12日，杭特以每年100萬元薪酬擔任Burisma董事的任命公告宣布前夕，該公司顧問波札司基(Vadym Pozharskyi)利用私人Gmail帳號聯繫杭特；波札司基警告杭特，茲洛切夫斯基可能在烏克蘭面臨刑事調查。

蕭金事後接受福斯新聞(Fox News)採訪時重申先前的指控，指拜登因為他調查Burisma而要求當局解除他的職務。