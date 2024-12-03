拜登「全面無條件」特赦護兒 範圍達11年

拜登總統在卸任50天前突然特赦兒子杭特一舉，引起軒然大波，朝野齊聲批評。(路透)

拜登總統1日晚間宣布特赦次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)，引起軒然大波，不僅赦免杭特已被定罪的非法取得槍枝罪、已認罪的逃漏稅罪，連帶過去10年間「已經犯下、可能犯下或參與的罪行」，被悉數涵蓋在特赦範圍內。專家指出，上一位獲得類似廣泛範圍赦免的人是前總統尼克森(Richard Nixon)。

全美各主流評論與分析多指出拜登特赦杭特之舉，堪稱史無前例的荒謬逾界，其中華府政治新聞網站Politico報導，拜登的「全面、無條件赦免」故意含糊其辭，特赦日期自2014年1月1日到今年12月1日，長達11年，這並非隨機挑選。

從無石油相關經驗的杭特於2014年4月加入烏克蘭天然氣公司Burisma的董事會，收取鉅額報酬，被共和黨人指責從中非法獲利。

川普 及其盟友長期以來一直釘住杭特，川普也一再承諾第二任期將啟動調查並起訴拜登家族的成員的可能犯罪之事，外界普遍猜測將調查杭特可能因海外商業活動、毒癮而被指控賄賂、非法遊說或其他罪行。

然而拜登的特赦可說是免死金牌，司法部 赦免檢察官辦公室(Office of the Pardon Attorney)13年資歷的律師莫里森(Samuel Morison)表示，川普上任後將無法撤銷特赦，其廣泛性也意味著川普的司法部將無法重啟調查。

1990年至1997年間擔任特赦律師的洛夫(Margaret Love)也說，從未在赦免文件中看過「顯然旨在赦免尚未受指控之罪行」的措辭，除了尼克森的特赦外，沒有見過。

她補充「即使是川普第一任頒布過最廣泛的特赦，也具體說明了赦免的內容」。

1974年前總統福特(Gerald Ford)特赦尼克森，除了水門案醜聞還涵蓋了尼克森在1969年1月20日至1974年8月20日期間「已經犯下或可能犯下的所有針對美國的罪行」，這段期間正是尼克森的總統任期。

雖然拜登的廣泛特赦十分罕見，但某方面來說也是效仿川普。過往總統特赦往往強調當事人已負起責任，直到川普第一任期時才常常說當事人是被不公平起訴，這也是拜登這次特赦的說法。而川普選前承諾將特赦國會暴亂案被告，拜登此舉恐使川普有所依據。