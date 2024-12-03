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為何特赦兒子？拜登認為川普不會放過杭特

編譯陳韻涵／綜合報導
拜登總統在卸任50天前突然特赦兒子杭特一舉，引起軒然大波，朝野齊聲批評。(路透)
拜登總統在卸任50天前突然特赦兒子杭特一舉，引起軒然大波，朝野齊聲批評。(路透)

82歲的拜登總統決定食言，在次子杭特‧拜登(Hunter Biden)因持槍和漏稅面臨判刑前數周，1日宣發布全面的無條件特赦杭特。拜登曾多次承諾恢復全民對國家制度的信任，及尊重法治，但他選擇把家人擺第一，令人對其原就已搖搖欲墜的政績，在行將卸任前，提出新質疑。

報導指，拜登和杭特周末在麻州南特基島(Nantucket)與家人共度感恩節時，做出特赦杭特的決定。

長期批評川普共和黨人華爾許(Joe Walsh)告訴MSNBC，「多年來，我們一再重申無人可凌駕法律，杭特獲特赦讓我們氣餒，拜登表明了，他的兒子杭特凌駕法律之上。」

川普在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，指拜登赦免杭特「濫用司法且不公」，質疑「給予杭特的特赦是否包括已服刑多年的J-6人質(J-6 Hostages)？」川普將因2021年1月6日國會暴亂案入獄的囚犯稱作「人質」。

美聯社報導，共和黨誓言報復「對手」，而拜登如今給了共和黨一個藉口，讓川普有實施足以全面改革司法部計畫的新理由。

川普競選團隊發言人、預定白宮通訊主任史蒂芬‧張(Steven Cheung)發出聲明表示，「必須修復司法系統，必須為所有美國人恢復正當程式，這正是川普總統重返白宮要做的事。」

川普選前曾表示，若他獲勝，不排除赦免杭特；川普當時說，他相信杭特也被當作政治目標。

但川普10月時改口說：「我不會撤銷(杭特的案件)，杭特是個壞孩子(bad boy)，無庸置疑。」

國會山莊報報導，拜登先前堅決表示不會特赦杭特，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)2日在空軍一號上表示，拜登改弦易轍宣布特赦杭特，是基於他相信共和黨和川普不會在司法層面放過杭特。

杭特先在6月被判三項持槍相關罪案被德拉瓦州聯邦陪審團裁定有罪，9月再因逃稅案認罪，兩案分別預定在本月宣判刑期。

發言人尚皮耶說：「總統赦免的原因之一，是因為他的政治對手似乎不會放棄，也不會盡釋前嫌，總統遂採取行動。」

尚皮耶被問到，拜登是否認為司法部政治化；這是川普應對一系列法律問題時提出的質疑，民主黨人則反駁川普的論述。

尚皮耶對此回答：「他相信司法部，但他也相信兒子在政治上被針對；總統經過深思熟慮，上周末做出決定，毅然赦免他的兒子。」

白宮發言人尚皮耶過去多次代表拜登總統發言，表示拜登總統不會特赦兒子杭特。(美聯社...
白宮發言人尚皮耶過去多次代表拜登總統發言，表示拜登總統不會特赦兒子杭特。(美聯社)

川普 杭特‧拜登 共和黨

上一則

起訴拜登杭特 特檢駁斥「有政治動機」

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拜登「全面無條件」特赦護兒 範圍達11年

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