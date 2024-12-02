拜登稱杭特被起訴是司法失當 特檢：辯詞被11名聯邦法官打回票

司法部杭特案特檢官魏斯2日反駁拜登總統指特檢官是選擇性辦案起訴的指控。(美聯社)

拜登總統1日為次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)特赦並批評起訴罪名是「司法失當」，司法部 承辦此案的特別檢察官魏斯(David Weiss)辦公室2日發表聲明，為起訴杭特的決定提出辯護，駁斥拜登聲稱起訴存有政治動機的說法。

聯邦檢察官懷斯(Leo Wise)向聯邦法院遞交長達10頁的書面聲明指出，被告杭特聲稱逃漏稅案件遭到選擇性起訴、惡意起訴等說詞強烈駁斥，指出被告杭特的辯詞，先後共被6位總統任命的共計11名聯邦法官打回票，其中包括拜登總統自己任命的法官。

拜登一改先前曾多次說不會幫兒子赦罪的立場，1日為次子全面特赦(blanket pardoned)，杭特非法持槍、逃稅罪名都獲得赦免。拜登批評檢方「選擇性辦案」，兒子遭受司法不公對待。

杭特非法持槍遭聯邦起訴後，今年稍早被定罪，逃稅起訴則向法院認罪，原本兩起案件本月稍後都將宣判刑期。

檢方在書面聲明中要求審理杭特‧拜登逃稅案件的加州 聯邦法院法官裁定結案，但不要撤銷起訴，才能讓紀錄得以保存。

懷斯指出，雖然被告獲得特赦，但特赦並不代表大陪審團根據相當理由(probable cause)做出起訴的決定，就應該遭到完全消除，更不代表彷彿事件從來不曾發生。

懷斯指出，特赦也不代表起訴罪名應該遭到刪除，因為被告曾經不實聲稱檢方對於起訴罪名存有不當動機。

他接受美國廣播公司(ABC)訪問時說，檢方立場是希望起訴紀錄必須保留。

檢方表示，杭特辯護律師團想盡辦法提出辯駁希望撤銷罪名，卻始終沒能提出證據證明檢方是惡意起訴。聲明中說，被告對於德拉瓦區聯邦地區法院也做出類似的不實指控，但說詞同樣遭到打回票。

杭特非法持槍起訴是由德拉瓦州法院審理。懷斯指出，非法持槍起訴罪名同樣不應該撤銷，因為大陪審團的起訴毫無瑕疵，毫無沒有理由要撤銷起訴罪名。