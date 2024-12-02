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拜登特赦兒子 自家國會議員也反彈「總統自肥重挫公信力」

記者張文馨／華盛頓即時報導
拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務案的杭特‧拜登。圖為兩父子上周在麻州度感恩節。(美聯社)
拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務案的杭特‧拜登。圖為兩父子上周在麻州度感恩節。(美聯社)

美國總統拜登赦免次子杭特‧拜登（Hunter Biden），創下歷史先例，政治效應不斷，除了共和黨群起攻之，自家民主黨人也不認同，黨內反彈愈來愈高，稱拜登此舉傷害總統公信力，破壞民眾對法治的信賴，也有人直指拜登做錯，讓總統的家人置於法律之上。

拜登宣布特赦決定後，兩黨國會議員陸續表達立場。

民主黨籍聯邦眾議員佩瑞茲（Marie Gluesenkamp Perez）指拜登做了錯誤決定，沒有任何家人能超越法律；參議員彼得斯（Gary Peters）批拜登濫權；參議員威爾希（Peter Welch）稱這項豁免並不聰明。

眾議員戈登（Jared Golden）表示，身為父親，他理解想要盡全力保護孩子的心情；但他憂心，對親密的家族成員實施廣泛的豁免，將傷害總統公信力。

參議員班奈特（Michael Bennet）在X發文指，拜登此舉置個人利益於責任之上，進一步破壞公眾對司法系統的信心。

眾議員蘭斯曼（Greg Landsman）表示，從父親的角度，他能理解；但從希望政府能重新贏得人民信賴的角度出發，這是開倒車。

曾在黨內初選挑戰拜登的眾議員菲利普斯（Dean Phillips）說，以前是川普濫用豁免，現在是拜登。

共和黨籍聯邦眾院議長強生（Mike Johnson）在社群平台X稱，拜登家族的濫權已對司法系統造成不可逆的傷害，呼籲盡速展開改革行動。

共和黨籍聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）在社群平台X稱，赦免的不只是杭特已認下的多項重罪，就連杭特過去數十年來已經（或可能）觸犯的罪行都能一併免罪，這是司法系統的笑柄。

參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）則說，他也可能赦免兒子，問題在於拜登不能自相矛盾，承諾不特赦卻又這麼做，他不滿總統說謊。

民主黨籍眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）將砲火對準共和黨，稱那些替34項重罪犯（指美國總統當選人川普）辯護的人，不必討論拜登赦免案。

杭特‧拜登 眾議員 參議員

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