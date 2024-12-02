WSJ：德州「孤星行動」可能成為川普打擊無證客的藍圖

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)推出以來爭議不斷的「孤星行動」(Operation Lone Star)，可能成為總統當選人川普再次執政時打擊無證移民的參考藍圖。(路透)

共和黨籍德州 州長艾伯特(Greg Abbott)推出以來爭議不斷的「孤星行動」(Operation Lone Star)，可能成為總統當選人川普 再次執政時打擊無證移民的參考藍圖。華爾街日報(WSJ)2日報導，川普提名的「邊境 沙皇」(border czar)霍曼(Tom Homan)上周與艾伯特一起走訪兩個邊境城市，勘察德州邊境管制計畫的實際運作、拜訪國民兵(National Guard)與州警。

過去幾周，德州已宣布美墨邊境地帶大約1400英畝土地將提供給聯邦政府做為興建拘留中心用地，官員表示，接下來還會對聯邦政府提供更多協助。

艾伯特的「孤星行動」過去三年多次挑戰聯邦政府權限，在邊境出動軍隊查緝無證移民。德州耗資110億在邊境部署數以千計國民兵與州警、架設圍籬，無證移民觸犯州法輕罪便將坐牢。報導指出，「孤星行動」並未遏止無證移民潮，計畫推出後多次引發傷害民權的指控，但川普再次執政後可能以「孤星行動」擴大合作，或以「孤星行動」為榜樣。

霍曼11月26日對邊境地區官兵指出，「孤星行動」模式可以複製到全國各地。

華爾街日報分析，川普可能借鏡「孤星行動」的五大方向包括：

州政府土地提供給聯邦使用

德州地政廳長(Texas Land Commissioner)白金漢(Dawn Buckingham)上個月宣布，州政府花380萬元購買葛蘭德河(Rio Grande)沿岸斯塔爾郡(Starr County)1400英畝土地，將提供給川普新政府興建拘留中心。她表示，地政廳已經列出州政府持有、可以提供給聯邦政府使用的其他土地清單。

擴大使用軍隊

國民兵駐紮美墨邊境已數十年，通常只配合美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)行動，但沒有執行移民法律的權力。「孤星行動」則把出動國民兵從權宜措施改為常態。移民專家說，川普可能採取類似行動，甚至授權國民兵直接羈押無證客。

不一樣的邊境圍籬

德州在葛蘭德河部分河段架設倒刺鐵絲網(razor wire)，導致某些無證客受傷。移民權益倡議團體批評手段殘忍，但艾伯特與強硬派人士則認為成效頗佳。

目前德州正在測驗新型飄浮式圍籬(floating barriers)，但環保倡議人士批評，圍籬以泥漿固定於河底，其實並不是飄浮式，可能改變葛蘭德河水流。艾伯特說新款設計效果良好，已經增設第二個區段。

對於配合措施的地方政府提供經費補助

川普曾說，為了落實大規模遣返計畫，可能宣布全國緊急命令。報導指出，如果川普宣布全國緊急令，作法就像德州2021年遭遇天災之後州政府發布的緊急命令，協助救災的地方政府將獲得經費補助。

司法攻防戰

「孤星行動」推出後遭到拜登政府提告，邊境安全專家說，川普上台之後，聯邦政府對「孤星行動」的訴訟可望撤銷。