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感恩節還說赦免火雞也不會赦免兒子 拜登自毀承諾特赦兒子杭特

編譯陳韻涵／綜合報導
拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務案件的杭特‧拜登。圖為兩父子上周在麻州度感恩節。(路透)
拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務案件的杭特‧拜登。圖為兩父子上周在麻州度感恩節。(路透)

拜登總統1日晚特赦次子杭特‧拜登(Hunter Biden)，免除他涉入聯邦槍枝重罪和稅務定罪而被判刑的可能性。美聯社報導，拜登為保護目前唯一仍在世的兒子，不計個人毀譽，一改過去不利用總統特權謀取家庭利益的承諾。

82歲拜登在卸任倒數50天決定保護兒子杭特，他在聲明中表示：「今天，我簽署兒子杭特的赦免令」。

拜登認起訴杭特是司法失當

拜登主張，對他兒子杭特的起訴基於政治動機，且是「司法失當」(miscarriage of justice)。

拜登表示：「他的案件指控是在我的政治對手煽動攻擊我，並反對我勝選後才提出。沒有一位理性的人，在看過杭特案件的事實後，能得出結論；杭特被點名，僅因為他是我兒子。」拜登的長子波‧拜登(Beau Biden)2015年5月因腦癌過世。

拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務...
拜登總統(左)原先稱他不會特赦自己兒子，後來推翻前言，還是特赦涉及不實購槍及稅務案件的杭特‧拜登。圖為兩父子8月份在芝加哥民主黨大會。(路透)

無條件赦免 川普也無法撤銷

根據這份行政寬赦令的副本，這是一項「全面且無條件的赦免」，總統當選人川普也無法撤銷。

杭特兩重罪原定月中宣判

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，杭特是美國史上第一個被判重罪的現任總統子女，陪審團認定杭特2018年購槍時謊稱沒有吸毒，三項重罪罪名全部成立，最高可處25年徒刑，這宗聯邦槍枝指控原訂12日宣判；此外，杭特9月承認九項聯邦稅務指控，此案原訂16日宣判。

杭特在父親於2020年11月勝選一個月後，公開承認他正接受聯邦調查，讓拜登的政績蒙上陰影。

拜登屢次向國民承諾，他會在前總統川普的第一個任期之後，恢復尊重法治，重申杭特在德拉瓦州和加州的兩起案件被定罪後，他不會動用行政權力赦免或減輕兒子的刑期。

拜登11月底在總統任內最後一次主持感恩節火雞赦免儀式時開玩笑說，「他們告訴我，今天這裡有2500人尋求特赦」。拜登當時重申，他唯獨不會特赦一個人，那就是他的兒子杭特。

拜登曾承諾不以特權謀取家庭利益

然而，就在杭特的案件即將宣布刑期前數周，以及總統當選人川普重返白宮不到兩個月之際，拜登在訪問非洲前夕突然宣布特赦杭特，打破他對國民說「不會做這種事」的承諾。

杭特6月因槍枝案件在德拉瓦州受審時，拜登斷然排除赦免或減刑的選項。他當時告訴記者，「我尊重陪審團的決定，我會那麼做，我不會特赦他。」

11月8日，川普勝選後三天，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，拜登不考慮赦免杭特。尚皮耶說：「我們已經被問這個問題很多次，答案是不會。」

川普上一任也曾特赦親家

拜登並非首位利用赦免權庇蔭親近人士的總統，川普上一任期卸任前幾周赦免女婿賈里德·庫許納(Jared Kushner)的父親查爾斯·庫許納(Charles Kushner)及因通俄調查而被定罪的多位盟友；川普11月30日宣布，他提名查爾斯·庫許納擔任駐法國大使。

杭特‧拜登 川普 庫許納

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