求情沒用？加國總理急來美會晤川普 難撼動關稅大刀

2019年時任美國總統川普與加拿大總理杜魯多在英國舉行的北約峰會會晤。（路透）

衛報報導，川普 揚言提高加拿大 與墨西哥進口商品關稅至25%，憂心造成國內經濟混亂的加拿大總理杜魯多 11月29日出乎意料急赴佛州，兩人在海湖莊園商議貿易與走私毒品等多項議題，川普稱是「卓有成效」的對話，但似乎沒有改變新關稅策略，而杜魯多也成為首位會晤候任總統的七大工業國（G7）國家元首。

報導指出，川普與杜魯多共商貿易、邊境安全、芬太尼與國防事務，包含北約、烏克蘭及中國，還有加拿大運送石油和天然氣到美國的能源管道問題，以及明年將在亞伯達省登場的G7峰會；席間還提到川普新內閣提名人、加拿大邊境安全官員、加拿大駐美大使等。

杜魯多11月29日稍早告訴記者，他相當期待對話，「不過毫無疑問川普會付諸行動」，至於加拿大的責任是指出此舉可能會傷害兩國合作，還有美國產業、企業和公民。

衛報指川普與杜魯多會晤後似乎還強化了原本的關稅威脅。川普11月30日在自家社群發文證實消息，「我剛剛與加拿大總理杜魯多進行一場非常有成效的會議，共商兩國需要努力解決的問題，如芬太尼毒品危機......杜魯多承諾與我們合作，結束毒品對美國家庭的禍害。」

杜魯多11月30日離開佛州一家飯店時表示，「這是一次很棒的談話」。

渥太華卡爾頓大學國際事務漢普森（Fen Hampson）對彭博資訊表示，「杜魯多前往棕櫚灘，在某種程度上折腰說『請不要這樣做』，這具有非常、非常強烈的象徵意義。」他認為此行的賭注極其高昂，杜魯多必須取得成果。否則，加拿大人會認為這次行程是一個失敗的任務。

衛報指出，川普提高加拿大進口關稅，恐怕對加拿大能源、汽車和製造業出口造成毀滅性影響。