川普移民政策衝擊就業市場 明年每月恐減2.5~10萬職缺

移民近年是勞動力和就業 成長的主要來源，今年職缺平均每月增加17萬個。然而總統當選人川普 大刀揮向非法移民 ，肯定會減緩此成長來源，估計明年就業機會月度增長可能會因此減少2萬5000至10萬個，端看川普移民政策的強硬程度。

華爾街日報報導，國會預算辦公室(CBO)估計自2021年來，美國人口因移民進入而增加約1000萬人，其中僅不到三分之一的人透過移民、工作、學生簽證或以難民身分合法進入。其餘皆未經授權跨境或逾期居留，並常以人道主義為由要求持續居留。

這個時期的移民增加前，美國在2022年已有1100萬無證移民，包括幼年就被帶進美國、在美國成長的300萬名夢想生(Dreamers)。這些非法移民引發邊界政策的爭議，也是川普勝選的一大因素。然而，新來的移民在經濟扮演重要角色。

隨著美國人口老化，移民成為新冠疫情後時代就業成長的主要動力，移民工人供應緊張恐使建築、食品加工、餐廳、飯店業的工資和價格承受上漲壓力。根據人口普查局(Census Bureau)數據，2020年至2023年抵達的移民占美國人口的1.8%，但他們占了屋頂工人的8.1%、農業工人的6.7%、建築工人的5.6%、幫傭和家庭清潔工的5.6%。

布魯金斯學會(Brookings Institution)經濟學家埃德伯(Wendy Edelberg)指出，川普若實行他承諾的大規模遣返，這些行業的勞工供應會減少， 連帶抬高物價。

埃德伯又說，川普可能會因為法律障礙、公眾情緒，而稍微軟化手段，但美國經濟成長、勞動力成長將會更加緩慢，且變化非常突然。埃德伯估計去年就業人數中，在外國出生者增加了170萬人，而美國出生僅增加74萬人。